Hilary Duff pubblica il nuovo album e torna in  tour dopo quasi 20 anni

Lo scorso 20 febbraio per Atlantic Records è uscito il sesto album in studio di Hilary, che ha collaborato alla scrittura. La produzione è di suo marito, il cantautore/produttore Matthew Koma, vincitore di un Grammy e che ha lavorato con artiste del calibro di Britney Spears e P!nk. La raccolta di undici tracce include i singoli "Mature" e "Roommates", e arriva insieme al video ufficiale del pezzo che apre l'album, "Weather For Tennis". "Luck… or something" segue di oltre dieci anni, "Breathe In. Breathe Out." e va nel personale della Duff in quanto riflette il modo in cui la cantante ha affrontato la vita e la carriera nell'ultimo decennio.