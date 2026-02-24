Hilary Duff pubblica il nuovo album e torna in tour dopo quasi 20 anni
È uscito il nuovo attesissimo disco della popstar americana che tornerà anche sul palco dal prossimo giugno. Ma al momento non sono previste date in Italia
Hilary Duff torna con nuova musica e si prepara al tour dopo quasi vent'anni. La superstar mondiale multi-platino ha finalmente lanciato il suo attesissimo sesto album in studio, "luck… or something" e sarà in concerto in diverse città del mondo (ma nessuna data in Italia) con, "The Lucky Me Tour", a partire dal prossimo giugno.
"Luck… or something"
Lo scorso 20 febbraio per Atlantic Records è uscito il sesto album in studio di Hilary, che ha collaborato alla scrittura. La produzione è di suo marito, il cantautore/produttore Matthew Koma, vincitore di un Grammy e che ha lavorato con artiste del calibro di Britney Spears e P!nk. La raccolta di undici tracce include i singoli "Mature" e "Roommates", e arriva insieme al video ufficiale del pezzo che apre l'album, "Weather For Tennis". "Luck… or something" segue di oltre dieci anni, "Breathe In. Breathe Out." e va nel personale della Duff in quanto riflette il modo in cui la cantante ha affrontato la vita e la carriera nell'ultimo decennio.
"Ci si chiede sempre se le donne possano avere tutto, e durante questo percorso ho capito che dovevo mettere il disco al primo posto e sacrificare qualcosina," racconta la popstar. "Per quanto sia difficile, credo ancora che sia giusto scegliere te stessa a volte e fare quello che ti spaventa a morte. Trovare il tempo per fare un album dopo tutti questi anni è stato incredibilmente forte per me, e ora non vedo l'ora di condividerlo con il mondo."
Il nuovo tour
L'ex teen idol tornerà sul palco con, "The Lucky Me Tour", a partire dal prossimo 22 giugno. Prima tappa West Palm Beach in Florida mentre si concluderà nel 2027 in Messico. Ma al momento non sono previste date in Italia.
"Il nome la dice tutta, mi sento veramente fortunata di tornare di nuovo su un palco di fronte a voi bella gente. Non vedo l'ora. Ci vediamo al mio lucky me tour...", ha detto su Instagram Hilary a proposito del titolo del tour.