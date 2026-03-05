Emma e Rkomi annunciano il singolo "Vacci piano": la data d'uscita
La prima collaborazione tra Emma e Rkomi è una ballad intensa che parla di addii difficili, emozioni sospese e nuovi inizi
Emma e Rkomi © Instagram
Quando due artisti con identità così forti decidono di incontrarsi, il risultato raramente passa inosservato. Con "Vacci piano", il nuovo singolo disponibile dal 13 marzo, Emma e Rkomi firmano la loro prima collaborazione ufficiale e lo fanno scegliendo un territorio emotivo delicato: quello della fine di un amore che, nonostante tutto, continua a lasciare tracce.
Il brano nasce dall’incontro tra la potenza vocale della cantautrice salentina e la scrittura sensibile del rapper milanese. Due mondi musicali diversi, ma sorprendentemente compatibili, che si intrecciano in una ballad intensa e malinconica. Il risultato è una canzone che non urla la rabbia della rottura, ma la racconta con la consapevolezza di chi sa che alcune storie non si chiudono mai davvero, anche quando finiscono.
Una ballad che racconta la fine di un amore
Il cuore della canzone sta tutto nel suo titolo: "Vacci piano". È quasi una richiesta, un invito a trattare con delicatezza un momento fragile. La canzone racconta infatti la difficoltà di mettere un punto a una relazione che non fa più stare bene, ma che non è ancora del tutto svanita dal cuore.
In questa condizione convivono rabbia, nostalgia e la fatica di accettare che certe storie non possono continuare. Emma e Rkomi danno voce proprio a questo equilibrio instabile: lei con la sua interpretazione intensa e viscerale, lui con un registro più intimo e riflessivo.
Il testo evita gli eccessi e sceglie invece la strada della sincerità emotiva. Non c’è una rottura violenta, ma una presa di coscienza lenta, quasi dolorosa. È quel momento in cui si capisce che l’amore non basta più, anche se i ricordi continuano a pesare.
Emma e Rkomi: un incontro artistico che segna una nuova fase
Dietro "Vacci piano" c’è anche un lavoro creativo molto compatto. Il brano è prodotto da Juli insieme a Francesco “Katoo” Catitti. La composizione è firmata da Juli ed Emma, mentre il testo porta la firma della stessa Emma insieme a Rkomi e Tredici Pietro.
Per la cantante salentina il singolo rappresenta un altro tassello della nuova fase artistica iniziata con "Brutta storia", anch’essa realizzata con Juli. Un percorso musicale che sembra puntare sempre più verso sonorità intense e narrative personali.
Nel frattempo Emma si prepara a un’estate ricca di appuntamenti dal vivo. Tra festival e grandi concerti, spiccano le due date negli ippodromi: Roma il 2 luglio e Milano il 9 settembre, eventi che promettono di raccogliere il meglio del suo repertorio.