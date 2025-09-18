Logo Tgcom24
Spettacolo
arriverà nel 2027

Ryan Gosling sul set di "Star Wars: Starfighter": la prima immagine

Il regista Shawn Levy ha svelato il look del protagonista mentre sta girando in Sardegna

18 Set 2025 - 14:31
© Instagram

© Instagram

Da una galassia lontana lontana a un punto imprecisato del Mar Mediterraneo. Sul suo profilo social il regista Shawn Levy ha svelato la prima immagine di "Star Wars: Starfighter", prossimo capitolo del franchise di Lucasfilm, con Ryan Gosling e l'esordiente Flynn Gray. Nella foto i due personaggi indossano abiti logori mentre sembrano alla deriva sul mare. Il regista ha scritto: “Da qualche parte nel Mar Mediterraneo”, taggandosi in Sardegna.

I dettagli della trama non sono ancora chiari, ma Lucasfilm ha precedentemente confermato che "Star Wars: Starfighter" sarà una "storia completamente originale ambientata in un periodo di tempo mai esplorato prima in 'Star Wars'". Il film stand-alone, incentrato su nuovi personaggi dell'universo fantascientifico, sarebbe ambientato circa cinque anni dopo gli eventi di "Star Wars: L'ascesa di Skywalker" del 2019, che si conclude con una vittoria della Resistenza.

Amy Adams, Matt Smith, Mia Goth, Aaron Pierre, Simon Bird, Jamael Westman e Daniel Ings completeranno il cast del film. La sceneggiatura è opera di Jonathan Tropper, che Ryan Gosling ha definito “semplicemente fantastica, con personaggi originali e una storia piena di cuore e avventura”; Levy sarà anche produttore insieme alla presidente di Lucasfilm Kathleen Kennedy. "Star Wars: Starfighter" dovrebbe arrivare sul grande schermo il 28 maggio 2027. Circa un anno dopo un altro spin-off, "The Mandalorian & Grogu", previsto per maggio 2026 e che segnerà il primo lungometraggio di "Star Wars" nelle sale cinematografiche in sette anni, da "L'ascesa di Skywalker".

