Ryan Gosling sul set di "Star Wars: Starfighter": la prima immagine

Amy Adams, Matt Smith, Mia Goth, Aaron Pierre, Simon Bird, Jamael Westman e Daniel Ings completeranno il cast del film. La sceneggiatura è opera di Jonathan Tropper, che Ryan Gosling ha definito “semplicemente fantastica, con personaggi originali e una storia piena di cuore e avventura”; Levy sarà anche produttore insieme alla presidente di Lucasfilm Kathleen Kennedy. "Star Wars: Starfighter" dovrebbe arrivare sul grande schermo il 28 maggio 2027. Circa un anno dopo un altro spin-off, "The Mandalorian & Grogu", previsto per maggio 2026 e che segnerà il primo lungometraggio di "Star Wars" nelle sale cinematografiche in sette anni, da "L'ascesa di Skywalker".