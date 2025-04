Del resto del cast si sa ben poco tranne il fatto che Mikey Madison ha rifiutato la parte che le era stata offerta. L’attrice ventiseienne, vincitrice dell’Oscar come Miglior Attrice Protagonista per il film "Anora", era entrata in trattative con il regista e lo sceneggiatore del progetto Jonathan Tropper ("This Is Where I Leave You", "The Adam Project"), ma ha rifiutato il ruolo.