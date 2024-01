Si intitola "The Mandalorian and Grogu". Diretto da Jon Favreau, sarà prodotto nel 2024. Ecco l'immagine promozionale

Infatti Lucasfilm ha finalmente sciolto alcuni dubbi sul futuro delle avventure di Din Djarin e Baby Yoda annunciando il film "The Mandalorian and Grogu" . Già dalla prima immagine promozionale diffusa dai canali social promette spettacolari battaglie intergalattiche. Diretto da Jon Favreau e prodotto da Favreau, Kathleen Kennedy e Dave Filoni, questo nuovo capitolo del viaggio del Mandaloriano e di Grogu inizierà la produzione nel 2024.

Tgcom24

Il Mandaloriano e Grogu al cinema "Ho amato raccontare storie ambientate nel ricco mondo creato da George Lucas. La prospettiva di portare sul grande schermo il Mandaloriano e il suo apprendista Grogu è estremamente entusiasmante", ha dichiarato Favreau. Kathleen Kennedy, Presidente di Lucasfilm, ha aggiunto: "Jon Favreau e Dave Filoni hanno introdotto in Star Wars due nuovi e amatissimi personaggi, e questa nuova storia si adatta perfettamente al grande schermo".

I prossimi piani per l'universo Star Wars "The Mandalorian e Grogu" sarà alla guida del programma di sviluppo di lungometraggi Lucasfilm, che comprende i film diretti da Sharmeen Obaid-Chinoy, James Mangold e Dave Filoni, che sta anche sviluppando la seconda stagione di "Ahsoka". Il primo film sarà ambientato quindici anni dopo gli eventi di "L’ascesa di Skywalker", avendo come protagonista la Rey di Daisy Ridley. Il produttore esecutivo di The "Mandalorian", Dave Filoni, dirigerà una storia ambientata nella timeline della Nuova Republica, mentre il progetto del regista James Mangold ("Logan", "Indiana Jones e il Quadrante del Destino") dovrebbe raccontare la storia del primo Jedi che abbia mai esercitato la Forza.

L'ultimo film dell'universo di "Star Wars" risale a cinque anni fa, "Star Wars: L'ascesa di Skywalker", ultimo capitolo della trilogia sequel. Nel 2023 era arrivato il semaforo rosso per due film. Quello diretto da Patty Jenkins, dopo che nel 2020 la Disney aveva annunciato il suo ingaggio per dirigere "Rogue Squadron", del franchise di Star Wars. La pellicola, la cui uscita era inizialmente prevista per il 25 dicembre 2023, avrebbe fatto di lei la prima regista donna a dirigere un film della saga. Stesso destino per la pellicola che sarebbe stata prodotta da Kevin Feige. Nel 2019 era emerso che il produttore, presidente della Marvel Studio, stava lavorando a un progetto "fantascientifico" con Kathleen Kennedy, presidente di Lucasfilm.