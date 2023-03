Star Wars, il futuro è incerto: annullati due film in produzione

L'ultimo film dell'universo di "Star Wars" risale a quattro anni fa, "Star Wars: L'ascesa di Skywalker", ultimo capitolo della trilogia sequel.

Mentre sul piccolo schermo continuano ad arrivare serie del franchise, di nuovi film non se ne vedono all'orizzonte. Da tempo erano stati annunciati progetti per due nuovi lungometraggi, del produttore Kevin Feige (capo della Marvel) e della regista e produttrice Patty Jenkins ("Wonder Woman"), già in fase di sviluppo. Ma come scrive Variety è arrivato per loro il semaforo rosso e non vedranno più la luce. La bibbia dello spettacolo americano sottolinea anche che per ora Lucasfilm, casa produttrice della saga, ha come priorità i progetti televisivi.