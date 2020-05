Taika Waititi dirigerà un nuovo film di Star Wars

Se "Star Wars: L'ascesa di Skywalker" ha chiuso la trilogia sequel cominciata nel 2015, l'universo di Guerre Stellari si amplierà, come già sappiamo, con nuovi film previsti tra il 2022 e il 2026. In occasione delle celebrazioni del May the Fourth. Disney e Lucasfilm hanno annunciato un nuovo lungometraggio della saga che sarà diretto da Taika Waititi. Reduce da un Oscar alla miglior sceneggiatura non originale per "Jojo Rabbit". il regista ha già frequentato la galassia lontana lontana dato che è stato dietro la macchina da presa dell’episodio finale della serie tv "The Mandalorian" di Disney+.