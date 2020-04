Da "Black Widow" a "Top Gun", tutte le nuove date dei film rimandati

A causa dell’emergenza sanitaria globale del coronavirus i grandi film attesi in sala nei prossimi mesi sono stati via via rimandati. E ora le maggiori case di produzioni hanno rischedulato le uscite, pianificando la programmazione delle nuove date. In attesa che il mondo, in quelle date, sia ripartito da dove si era fermato. Il nuovo capitolo della saga di 007, "No time to die", è stato il primo blockbuster ad essere posticipato. Così tutti gli altri hanno seguito. Ma in molti casi, i titoli tanto attesi dai fan arriveranno sul grande schermo ben oltre la fine dell'anno...