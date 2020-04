Dal Natale di Ficarra e Picone ai fantasmi di De Sica: Medusa anticipa la visione in streaming di 5 film

Medusa film in questa fase critica per tutti, al motto #Iorestoacasa risponde anticipando la visione in streaming dei suoi ultimi cinque film usciti in sala nel periodo tra settembre-dicembre 2019: Si tratta di "Tuttapposto" con Roberto Lipari, Luca Zingaretti, Monica Guerritore, l'ultimo film di Fausto Brizzi "Se mi vuoi bene", "L’uomo del labirinto" di Donato Carrisi, "Sono solo fantasmi" diretto e interpretato da Christian De Sica e "Il primo Natale" di e con Ficarra&Picone.