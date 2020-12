Dal nuovo film di Star Wars a Indiana Jones 5, tutte le novità della Disney

L'Investor day della Disney (assemblea degli investitori della Casa di Topolino) è stato un vero e proprio vulcano di annunci. Alla fine del 2023 arriverà un nuovo film di Star Wars intitolato "Rouge Squadron" . Dietro la macchina da presa siederà Patty Jenkins ("Wonder Woman") che sarà la prima donna a dirigere un lungometraggio del franchise. Presentate anche 10 nuove serie spin off ambientate nel mondo della galassia lontana lontana. Non da ultimo, nel 2022 rivedremo Harrison Ford indossare per la quinta e ultima volta il famoso cappello di Indiana Jones .

Disney sta lavorando allo stesso tempo, a progetti cinematografici legati ai super eroi della Marvel e a Star Wars. Il nuovo film di quest'ultimo universo diretto da Patty Jenkins si svolgerà nel "futuro della galassia" e seguirà "una nuova generazione di piloti spaziali, che guadagneranno i loro distintivi a rischio della vita", ha rivelato Kathleen Kennedy, presidente di Lucasfilm, la società dietro la leggendaria saga lanciata nel 1977 e acquistata dalla compagnia di intrattenimento numero uno al mondo. "Rogue Squadron" debutterà nelle sale americane a Natale 2023 e Patty Jenkins, in un video, ha spiegato perché la morte del padre, un pilota di aerei, l'ha spinta da sempre a voler dirigere un film ambientato nel mondo dell'aviazione.

ALTRO DALL'UNIVERSO STAR WARS - E' stata confermata anche la produzione di un film della saga di Star Wars diretto da Taika Waititi, il cui lavoro nell'universo creato da George Lucas aveva già conquistato gli spettatori di "The Mandalorian". L'universo di Guerre Stellari si arricchisce di nuove serie. in particolare una dedicata a Boba Fett il mandaloriano, e due spin-off di "The Mandalorian", dedicate a Ahsoka Tano e "Rangers of the New Republic". Poi ce ne sarà una dedicata alla storia di Cassian Andor, ideata come prequel di "Rogue One", una dedicata a Lando Calrissian, una serie al femminile creata da Leslye Headland ("Russian Dolls") e il progetto con al centro Obi-Wan Kenobi (Ewan McGregor) che vedrà Hayden Christensen nei panni di Darth Vader.

INDIANA JONES - A 78 anni, Harrison Ford sarà protagonista del film finale dell'omonima saga dell'archeologo più famoso della storia del cinema. La regia verrà affidata a James Mangold. Le riprese di Indiana Jones prenderanno il via la prossima primavera, a 40 anni dal primo film, "I predatori dell'Arca perduta", che nel 1981 segnò l'inizio delle avventure del professore.

BLACK PANTHER DOPO BOSEMAN - "Black Panther 2" ha una nuova data d'uscita, fissata per l'8 luglio 2022: riporterà sul grande schermo il mondo di Wakanda però senza sostituire Chadwick Boseman nel ruolo di T'Challa. Kevin Feige ha assicurato che il sequel renderà omaggio all'amato attore, pur non svelando dettagli della trama. "Chadwick Boseman era un attore di immenso talento e un individuo in grado di ispirare che ha avuto degli effetti su tutte le nostre vite, professionalmente e personalmente", ha detto il capo dei Marvel Studios.

ALTRE DALLA MARVEL - Il terzo film di Ant-Man si intitolerà "Ant-Man and the Wasp: Quantumania" e vedrà il ritorno di Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas e Michelle Pfeiffer. Peyton Reed, che ha diretto i primi due film, sarà il regista anche del terzo. Jon Watts, regista di "Spider-Man: Homecoming" e dei suoi due sequel, dirigerà il film sui "Fantastici 4" per i Marvel Studios. Confermata una serie su She-Hulk, con due grandi novità: il ritorno di Mark Ruffalo nei panni di Bruce Banner/Hulk e quello di Tim Roth, che sarà nuovamente Emil Blonsky/Abominio.

