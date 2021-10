"Star Wars", Hayden Christensen sarà ancora Anakin Skywalker in una nuova serie

Christensen ha interpretato il giovane Anakin Skywalker, che sarebbe poi diventato il temibile Darth Vader, in due film, "Star Wars: l’Attacco dei Cloni" e "Star Wars: la Vendetta dei Sith", mentre qualche mese fa è stato annunciato che tornerà nello stesso ruolo nella serie live action su Obi-Wan Kenobi, ancora al fianco di Ewan McGregor.

Il personaggio di Ahsoka Tano, interpretato da Rosario Dawson, ha fatto la sua comparsa nella seconda stagione di "The Mandalorian", mentre ora sarà al centro di una serie tutta sua. Annunciata a dicembre 2020 è stata sviluppata da Jon Favreau e Dave Filoni, già autori di "The Mandalorian"). Le riprese inizieranno nei primi mesi del 2022.

La serie si svolgerà cinque anni dopo gli eventi de "Il Ritorno dello Jedi", quindi dopo la morte di Darth Vader. Secondo l’Hollywood Reporter, che ha diramato la notizia, il personaggio interpretato da Christensen potrebbe tornare sotto forma di flashback o come fantasma. Staremo a vedere quando arriveranno maggiori dettagli sulla trama. Intanto sappiamo che l'intenzione della coppia Favreau-Filoni è di connettere la nuova serie a "The Mandalorian", "The Book of Boba Fett" e "Rangers of the New Republic".

TI POTREBBE INTERESSARE: