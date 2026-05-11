Nel corso delle loro lunghe carriere, Fonda e Redford hanno recitato insieme in quattro film: "La caccia" (1966, diretto da Arthur Penn), "A piedi nudi nel parco" (1967, diretto da Gene Saks), "Il cavaliere elettrico" (1979, diretto da Sydney Pollack) e "Le nostre anime di notte" (2017, diretto da Ritesh Batra). Redford è morto il 16 settembre 2025 e nel corso della serata inaugurale del TCM Classic Film Festival è stata omaggiata la sua memoria proiettando la pellicola "A piedi nudi nel parco".