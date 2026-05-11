Attrazione sul set

Jane Fonda: "Ho amato Robert Redford"

L'attrice ha specificato che però non ci fu mai una relazione perché erano tutti e due sposati

11 Mag 2026 - 11:49
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Robert Redford con Jane Fonda nel 2017 alla Mostra del cinema di Venezia © IPA

Robert Redford con Jane Fonda nel 2017 alla Mostra del cinema di Venezia © IPA

C'è un motivo se in film come "La caccia" (1966) e "A piedi nudi nel parco" (1967) Jane Fonda e Robert Redford sembrano così uniti: l'attrice era davvero innamorata del suo collega.

La diva del cinema l'ha ammesso nel corso della serata inaugurale del recente TCM Classic Film Festival, chiarendo però che non ci fu alcuna storia extraconiugale. "Eravamo entrambi sposati e lui non era così imprudente da avere una storia con me", ha spiegato Fonda.

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Due divi senza tempo

 Anche se tra i due non c'è mai stato nulla di concreto, la loro chimica sul set ha fatto sognare intere generazioni di spettatori. D'altronde entrambi hanno rappresentato alla perfezione il concetto del divo di Hollywood, seppur in modo diverso. Fonda ha lasciato un'impronta indelebile nella storia del cinema non solo per il suo talento e la sua avvenenza, ma anche per l'impegno concreto nell'attivismo, in particolare per quanto riguarda la protesta contro la guerra del Vietnam. La sua coscienza civile la portò a inimicarsi parte della stampa e dell'opinione pubblica in seguito a una visita ad Hanoi, che le valse il soprannome "Hanoi Jane".

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Dal canto suo, Redford poteva essere considerato il volto del cosiddetto "sogno americano", anche se in una versione meno machista di quella classica. Era sì bello e impossibile, ma aveva anche una forte sensibilità che lo portò a sostenere cause ambientaliste e a fondare Sundance Institute, un'organizzazione non-profit nata per promuovere la libertà creativa e supportare il cinema indipendente.

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I film in cui hanno recitato Redford e Fonda

 Nel corso delle loro lunghe carriere, Fonda e Redford hanno recitato insieme in quattro film: "La caccia" (1966, diretto da Arthur Penn), "A piedi nudi nel parco" (1967, diretto da Gene Saks), "Il cavaliere elettrico" (1979, diretto da Sydney Pollack) e "Le nostre anime di notte" (2017, diretto da Ritesh Batra). Redford è morto il 16 settembre 2025 e nel corso della serata inaugurale del TCM Classic Film Festival è stata omaggiata la sua memoria proiettando la pellicola "A piedi nudi nel parco". 

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