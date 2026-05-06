Addio a Ted Turner: il fondatore della Cnn è morto a 87 anni

L'imprenditore statunitense Ted Turner, noto soprattutto per aver fondato l'emittente Cnn, è morto all'età di 87 anni. Ad annunciarlo tramite un comunicato stampa è stata la Turner Enterprises. Turner lascia cinque figli, quattordici nipoti e due pronipoti. Originario dell'Ohio e poi affermatosi come imprenditore ad Atlanta, Ted Turner si è guadagnato il soprannome di "The Mouth of the South" per il suo stile diretto e senza filtri. Nel corso della sua carriera ha costruito un vero colosso dei media, dando vita alla prima superstation via cavo e lanciando canali di grande successo dedicati al cinema e ai cartoni animati.