Addio a Ted Turner: il fondatore della Cnn è morto a 87 anni

L'imprenditore statunitense Ted Turner, noto soprattutto per aver fondato l'emittente Cnn, è morto all'età di 87 anni. Ad annunciarlo tramite un comunicato stampa è stata la Turner Enterprises. Turner lascia cinque figli, quattordici nipoti e due pronipoti. Originario dell'Ohio e poi affermatosi come imprenditore ad Atlanta, Ted Turner si è guadagnato il soprannome di "The Mouth of the South" per il suo stile diretto e senza filtri. Nel corso della sua carriera ha costruito un vero colosso dei media, dando vita alla prima superstation via cavo e lanciando canali di grande successo dedicati al cinema e ai cartoni animati.
Il suo impero non si è limitato al settore televisivo: tra i suoi investimenti figuravano anche squadre sportive professionistiche come gli Atlanta Braves.
Nel 1991 la rivista Time lo scelse come "Uomo dell'anno", riconoscendogli il merito di aver "influenzato il corso degli eventi" e di aver trasformato il pubblico di 150 Paesi in testimoni in tempo reale della storia.
Ted Turner oltre i media
Nel ricordare la figura di Ted Turner, la Cnn ha ripercorso anche gli aspetti meno noti della sua vita, ben oltre il successo nel mondo dei media. Turner è stato infatti un velista di livello internazionale, oltre che un filantropo impegnato nella creazione della United Nations Foundation. Nel corso degli anni si è battuto anche su temi politici e ambientali: ha sostenuto la causa del disarmo nucleare globale e ha avuto un ruolo rilevante nei progetti di reintroduzione dei bisonti nell'ovest degli Stati Uniti.
Dopo aver ceduto le sue reti a Time Warner, si è progressivamente allontanato dal settore televisivo, continuando però a considerare Cnn come il risultato più importante della sua carriera, definendola il "più grande successo" della sua vita. A ricordarlo è stato anche Mark Thompson, presidente e Ceo di Cnn Worldwide, che in una nota lo ha descritto come un leader profondamente coinvolto, coraggioso e sempre pronto a seguire il proprio istinto. Thompson ha sottolineato come Turner rappresenti ancora oggi una figura di riferimento per l'emittente.
L'amore per Jane Fonda
Anche sul piano privato, la vita di Ted Turner è stata segnata da relazioni importanti. L'imprenditore si sposò tre volte e il matrimonio più noto fu quello celebrato nel 1991 con l'attrice e attivista Jane Fonda, che Turner ha descritto più volte come "l'amore della sua vita". Il loro rapporto si concluse con il divorzio nel 2001, ma tra i due rimase sempre un forte legame affettivo.