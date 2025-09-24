Jimmy Kimmel torna in tv dopo la sospensione: quasi in lacrime si scusa per i commenti su Charlie Kirk

Nel suo ritorno a Jimmy Kimmel Live!, il conduttore ha affrontato le accuse che lo hanno portato allo stop televisivo. "Mai è stata mia intenzione fare ironia sull'omicidio di un giovane uomo", ha dichiarato, quasi in lacrime, ribadendo che le sue parole erano state percepite come "intempestive o poco chiare". Ha voluto inoltre ringraziare sia i sostenitori sia i critici, tra cui anche figure di orientamento opposto come il senatore repubblicano Ted Cruz, per aver difeso il principio della libertà di parola. Kimmel ha poi lodato il gesto della vedova di Kirk, che ha pubblicamente perdonato l'assassino del marito: "Se qualcosa deve restare di queste settimane, spero sia questo", ha commentato con emozione.