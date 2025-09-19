Hollywood in rivolta dopo la sospensione di Jimmy Kimmel

Anche la reazione del mondo del cinema non è tardata ad arrivare. Judd Apatow, regista e produttore di commedie cult come "Molto incinta" e "40 anni vergine", ha definito la decisione “una censura mascherata” e Mark Ruffalo, noto per il suo ruolo di Hulk e per il suo impegno ambientale e sociale, ha twittato: "La satira è parte della democrazia. Limitare lo spazio a chi la pratica è pericoloso". Rosie O'Donnell definito la situazione "inaccettabile" e ha criticato l'amministrazione attuale e i dirigenti aziendali che si piegano al "mostro arancione", affermando che "l'America non esiste più".