Usa-Gb, Trump firma accordo tecnologico con Starmer: "Alleanza per dominare il futuro dell'IA" | "Il legame tra i nostri due Paesi è indistruttibile"

Gb, il banchetto di Stato offerto da re Carlo in onore di Donald Trump
Le intese economiche bilaterali raggiunte promuoveranno "un record" di investimenti reciproci fra "le due sponde dell'Oceano" pari a 250 miliardi di sterline complessivi
Dopo l'accoglienza con picchetto d'onore e banchetto di Stato organizzati da re Carlo a Windsor, prosegue la visita in Gran Bretagna di Donald Trump che, nel suo terzo giorno in terra britannica, incontra Keir Starmer nella residenza di Chequers. Nel corso della conferenza stampa, il premier britannico annuncia: "Gli accordi economici bilaterali raggiunti con gli Usa promuoveranno un record di investimenti reciproci fra "le due sponde dell'Oceano" pari a 250 miliardi di sterline complessivi. "Abbiamo un legame indissolubile. Indipendentemente da ciò che stiamo facendo oggi, penso che sia indistruttibile", afferma quindi Trump, precisando che "adesso faremo un altro passo importante con un accordo in scienza, tecnologia ed energia e questo creerà una cooperazione tra il settore privato, il settore accademico e quello industriale, dell'intelligenza artificiale che ormai sta prendendo piede. Questo consentirà alle nostre nazioni di essere alla guida dell'innovazione". La nuova cooperazione riguarderà anche l'energia nucleare". Questo accordo aiuterà la nostra alleanza a dominare anche il futuro dell'intelligenza artificiale, abbiamo bisogno di energia per questo", aggiunge il leader della Casa Bianca.
Il presidente americano Donald Trump "è un mio amico, un nostro amico" e noi "ci piacciamo sinceramente". Lo ha detto il premier britannico Keir Starmer, con al fianco l'ospite Usa, a margine del vertice di Chequers, rivolgendosi alla stampa e una vasta platea di importanti rappresentanti del business di entrambi i Paesi prima della firma di un documento che suggella un serie di accordi economici in ambito tecnologico, energetico, sulla difesa e di cooperazione in settori come il nucleare civile e l'intelligenza artificiale: per un totale d'investimenti incrociati indicati in 250 miliardi di sterline e con una stima di 1,5 milioni di posti di lavoro futuri.
Gli accordi e gli investimenti che stanno annunciando le imprese statunitensi e britanniche oggi "battono tutti i record". Lo ha detto il primo ministro britannico Keir Starmer durante una conferenza stampa con il presidente Usa Donald Trump a Chequers, residenza di campagna dei premier britannici. "Stando insieme in guerra e in pace, questo legame è la vera base della nostra sicurezza, della nostra libertà e della nostra prosperità", ha dichiarato Starmer. Il premier ha ringraziato gli investitori per il sostegno, sottolineando che "gli accordi e gli investimenti che state annunciando oggi battono tutti i record". Starmer ha definito "storico" il pacchetto da 250 miliardi di sterline (circa 290 miliardi di euro) che collegherà l'Atlantico, "il più grande della storia britannica". Ha poi aggiunto che gli investimenti nel Regno Unito saranno "trasformativi" e "cambieranno la vita" dei cittadini.
"Come sapete stiamo guadagnando trilioni (bilioni) di dollari anche dai dazi. E questo per il nostro Paese è veramente incredibile. Le nostre aziende adesso sono solide, sono sane e sono molto felici di quello che sta succedendo". Lo ha detto Donald Trump accanto al primo ministro britannico Keir Starmer nella residenza di Chequers. "Abbiamo visto quello che abbiamo fatto con i dazi, nessun altro è riuscito a farlo".
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump parla di un "legame il cui valore è difficile da descrivere" con il Regno Unito, che "oggi si è rafforzato ulteriormente": "E' un legame indistruttibile", ha detto in conferenza stampa con il primo ministro britannico Keir Starmer nella residenza di Chequers.
