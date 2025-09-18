Usa-Gb, Trump firma accordo tecnologico con Starmer: "Alleanza per dominare il futuro dell'IA" | "Il legame tra i nostri due Paesi è indistruttibile"

Gli accordi e gli investimenti che stanno annunciando le imprese statunitensi e britanniche oggi "battono tutti i record". Lo ha detto il primo ministro britannico Keir Starmer durante una conferenza stampa con il presidente Usa Donald Trump a Chequers, residenza di campagna dei premier britannici. "Stando insieme in guerra e in pace, questo legame è la vera base della nostra sicurezza, della nostra libertà e della nostra prosperità", ha dichiarato Starmer. Il premier ha ringraziato gli investitori per il sostegno, sottolineando che "gli accordi e gli investimenti che state annunciando oggi battono tutti i record". Starmer ha definito "storico" il pacchetto da 250 miliardi di sterline (circa 290 miliardi di euro) che collegherà l'Atlantico, "il più grande della storia britannica". Ha poi aggiunto che gli investimenti nel Regno Unito saranno "trasformativi" e "cambieranno la vita" dei cittadini.