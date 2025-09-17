Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
1 di 35
© IPA
© IPA
© IPA

© IPA

© IPA

le immagini

Gb, Re Carlo riceve Trump al castello di Windsor con un picchetto d'onore record

Dopo i saluti di rito, è stata organizzata una parata dei Trump a bordo di una carrozza reale all'interno del parco

17 Set 2025 - 14:31
35 foto

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri