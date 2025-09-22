Jimmy Kimmel torna in tv: la Disney revoca la sospensione dopo le polemiche

La vicenda ha rapidamente assunto una dimensione nazionale. Brendan Carr, presidente della Federal Communications Commission (Fcc), ha condannato pubblicamente le affermazioni di Kimmel, avvertendo Disney e Abc che sarebbero potute arrivare conseguenze regolatorie se non fossero stati presi provvedimenti. In parallelo, due dei maggiori gruppi di emittenti affiliate, Nexstar Media Group e Sinclair Broadcast Group, hanno annunciato che avrebbero sospeso la messa in onda del programma dalle loro stazioni.

Il dibattito si è acceso anche sul piano politico: l'ex presidente Donald Trump, da tempo bersaglio delle battute di Kimmel, ha definito la sospensione "una grande notizia per l'America" e ha chiesto che anche altri conduttori di late night show venissero rimossi. Ma allo stesso modo sono state numerose le proteste contro la sospensione di Kimmel.