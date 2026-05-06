David di Donatello, da Matilda de Angelis a Lino Musella: tutti i premiati

Emozioni sul palco per la 71ª edizione dei David di Donatello. Le città di pianura vince il premio per la migliore sceneggiatura mentre Matilda De Angelis quello come attrice non protagonista. Ornella Muti Un momento in cui gli attori nominati e premiato hanno anche condiviso le loro paure su un settore in crisi seminando l'auspicio per un momento di riflessione sul settore.
Miglior attrice non protagonista: Matilda De Angelis, per il film Fuori, diretto da Mario Martone. L’attrice, visibilmente emozionata, ha ringraziato il regista per averle affidato “uno dei ruoli più belli” della sua carriera. Nel suo intervento ha poi sottolineato: “Il nostro Paese sta vivendo un impoverimento culturale importante. Non capisco perché la cultura non sia al centro del nostro Paese. Non levateci la speranza e il futuro”, dedicando il premio ai suoi genitori.
Miglior attore non protagonista: Lino Musella, per il film Nonostante, diretto da Valerio Mastandrea.
Miglior sceneggiatura originale: Francesco Sossai e Adriano Candiago, per il film Le città di pianura.
Miglior scenografia: Andrea Castorina e Marco Martucci, per il film La città proibita.
Miglior sceneggiatura non originale: Doriana Leondeff, Silvio Soldini, Lucio Ricca, Cristina Comencini, Giulia Calenda, Ilaria Macchia per il film Le Assaggiatrici di Silvio Soldini.
Migliore autore della fotografia: Paolo Carnera per il film La città proibita di Gabriele Mainetti.
Miglior esordio alla regia: Margherita Spampinato per il film Gioia Mia.
Miglior compositore: Fabio Massimo Capogrosso per il film Primavera di Damiano Michieletto.
Premio alla carriera: il David è stato consegnato al regista Gianni Amelio, che è stato accolto da un'autentica ovazione.
Miglior attrice protagonista: Aurora Quattrocchi per il film Gioia mia. L'attrice ha ricevuto il premio da Raoul Bova.
Ornella Muti vince il Premio David speciale
Ornella Muti ha ricevuto il Premio David Speciale 2025, in occasione della 71/a edizione dei Premi David di Donatello organizzata dall'Accademia del Cinema Italiano. L'attrice è stata accolta con le musiche del film Tutta colpa del Paradiso di cui fu protagonista con Francesco Nuti, indimenticato attore e regista toscano. "È un premio che illumina la mia carriera, grazie al cinema italiano. Vi amo", ha detto Ornella Muti nel ricevere il premio.
Lino Musella cita De Niro: "L'arte è una minaccia per gli autocrati fascisti"
"Robert De Niro ha detto: l'arte può essere una minaccia per gli autocrati fascisti. Penso che il cinema possa essere una minaccia, come il teatro, la musica, la poesia, la solidarietà umana. Ringrazio tutte le donne e gli uomini della Global Sumud Flotilla e tutti quelli che si impegnano e si espongono tutti i giorni contro gli orrori del mondo. Spero di essere degno in futuro di questo riconoscimento, cercherò sempre di espormi in scena e nella vita e non smetterò mai di dire: Palestina libera". Così Lino Musella dal palco dei David di Donatello, dopo aver vinto il premio come migliore attore non protagonista per Nonostante.
Golino: "Ci sono emergenze nel cinema"
"Nel cinema italiano ci sono tante emergenze, ieri c'è stato l'incontro al Quirinale. Spero che alcune delle cose dette siano anche di buon auspicio e diventino promesse mantenute". Lo ha detto all'Ansa Valeria Golino sul red carpet dei David di Donatello, dove è candidata come attrice protagonista per Fuori e come non protagonista per Breve storia d'amore. "Stasera non voglio mettermi a fare polemiche - spiega - però spero che questo possa essere l'inizio di un momento in cui le cose vengono veramente discusse seriamente, senza scontri ideologici, in maniera positiva sia per l'industria sia per le istituzioni".