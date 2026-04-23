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Per l'imprenditrice digitale un abito modello dark che lascia interamente scoperto uno dei fianchi
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L'uscita del film Il diavolo veste Prada 2 si avvicina e il tour promozionale è ormai entrato nel vivo. Durante la prima europea della pellicola, svolta a Londra, varie star internazionali hanno avuto modo di sfilare sul red carpet di Leicester Square. Non si parla solo degli attori e delle attrici che hanno reso iconico il primo film (tra cui le immancabili Anne Hathaway e Meryl Streep), ma anche di nomi del calibro di Donatella Versace e Nicky Hilton. Anche Chiara Ferragni, tornata da poco da un'avventurosa vacanza in Namibia (conclusasi con un volo indimenticabile per... una turbolenza), ha preso parte all'evento e il suo look non è certo passato inosservato.
L'abito in questione è stato realizzato dallo stilista emergente Francesco Murano e proviene dalla sua collezione autunno/inverno 2024-2025. È un modello dark che unisce una gonna lunga a un bustier monospalla che lascia interamente scoperto uno dei fianchi. Ferragni l'ha abbinato a dei sandali neri con il tacco a spillo e a svariati gioielli di diamanti.
Per quanto riguarda il trucco, si è concentrata soprattutto sugli occhi, con un smokey eye intenso, forse scelto per far risaltare le iridi azzurre. Anche l'acconciatura non è stata lasciata al caso: l'imprenditrice ha puntato su uno chignon basso con alcune ciocche lasciate libere per creare volutamente un effetto messy.
Se l'obiettivo di Chiara Ferragni era quello di lasciare i suoi follower a bocca aperta, si può parlare senza problemi di una missione riuscita in pieno. Molti hanno definito il suo look "illegale" e tanti altri hanno definito questa apparizione in pubblico - la prima dopo l'annuncio della gravidanza di Giulia Honegger, fidanzata di Fedez - come "il ritorno della regina".