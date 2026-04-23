UN ABITO... "ILLEGALE"

Chiara Ferragni, look da urlo sul red carpet de "Il diavolo veste Prada 2"

Per l'imprenditrice digitale un abito modello dark che lascia interamente scoperto uno dei fianchi

23 Apr 2026 - 17:43
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L'uscita del film Il diavolo veste Prada 2 si avvicina e il tour promozionale è ormai entrato nel vivo. Durante la prima europea della pellicola, svolta a Londra, varie star internazionali hanno avuto modo di sfilare sul red carpet di Leicester Square. Non si parla solo degli attori e delle attrici che hanno reso iconico il primo film (tra cui le immancabili Anne Hathaway e Meryl Streep), ma anche di nomi del calibro di Donatella Versace e Nicky Hilton. Anche Chiara Ferragni, tornata da poco da un'avventurosa vacanza in Namibia (conclusasi con un volo indimenticabile per... una turbolenza), ha preso parte all'evento e il suo look non è certo passato inosservato.

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Un abito dark

 L'abito in questione è stato realizzato dallo stilista emergente Francesco Murano e proviene dalla sua collezione autunno/inverno 2024-2025. È un modello dark che unisce una gonna lunga a un bustier monospalla che lascia interamente scoperto uno dei fianchi. Ferragni l'ha abbinato a dei sandali neri con il tacco a spillo e a svariati gioielli di diamanti.

Per quanto riguarda il trucco, si è concentrata soprattutto sugli occhi, con un smokey eye intenso, forse scelto per far risaltare le iridi azzurre. Anche l'acconciatura non è stata lasciata al caso: l'imprenditrice ha puntato su uno chignon basso con alcune ciocche lasciate libere per creare volutamente un effetto messy.

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Le reazioni

 Se l'obiettivo di Chiara Ferragni era quello di lasciare i suoi follower a bocca aperta, si può parlare senza problemi di una missione riuscita in pieno. Molti hanno definito il suo look "illegale" e tanti altri hanno definito questa apparizione in pubblico - la prima dopo l'annuncio della gravidanza di Giulia Honegger, fidanzata di Fedez - come "il ritorno della regina".

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