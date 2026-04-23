L'uscita del film Il diavolo veste Prada 2 si avvicina e il tour promozionale è ormai entrato nel vivo. Durante la prima europea della pellicola, svolta a Londra, varie star internazionali hanno avuto modo di sfilare sul red carpet di Leicester Square. Non si parla solo degli attori e delle attrici che hanno reso iconico il primo film (tra cui le immancabili Anne Hathaway e Meryl Streep), ma anche di nomi del calibro di Donatella Versace e Nicky Hilton. Anche Chiara Ferragni, tornata da poco da un'avventurosa vacanza in Namibia (conclusasi con un volo indimenticabile per... una turbolenza), ha preso parte all'evento e il suo look non è certo passato inosservato.