Chiara Ferragni, paura per la turbolenza in aereo: "Qualcosa di mai visto"
L'influencer, di ritorno dalla Namibia, ha condiviso delle stories dal volo di ritorno del suo ultimo viaggio
Dopo giorni di relax in Namibia, Chiara Ferragni ha avuto un rientro "traumatico". L'influencer, infatti, di ritorno dal suo viaggio in Africa ha avuto un volo piuttosto agitato, a causa di una turbolenza. "Non ho mai visto niente di simile da un aereo prima d'ora", ha scritto in inglese Ferragni in una delle sue stories: il suo aereo, a quanto pare, si sarebbe imbattuto in una tempesta violenta che ha reso meno tranquillo il viaggio.
Nei filmati condivisi dall'imprenditrice digitale, si vede chiaramente dal finestrino il cielo illuminarsi dai fulmini: dopo averlo mostrato, Ferragni si mostra spaventata. Una volta a destinazione, inoltre, l'influencer ha mostrato ai suoi follower un altro dettaglio particolare del suo viaggio: in una foto pubblicata sul suo profilo, si vede una macchia di caffè sui pantaloni, probabilmente una conseguenza delle turbolenze in aereo.
Archiviato il volo di rientro, Ferragni ha poi fatto un bilancio di quanto vissuto negli ultimi giorni in Namibia, svelando che quella appena vissuta nei primi giorni di aprile possono essere definiti come i "dieci giorni più belli della mia vita".
Nonostante molti abbiano pensato a una vacanza in solitaria i racconti della cronaca rosa parlano di una Chiara Ferragni in dolce compagnia nelle ultime settimane: secondo quanto trapela dai ben in formati dopo una vacanza a Lisbona, anche in Namibia Ferragni sarebbe stata in compagnia di Josè Hernandez, ingegnere colombiano, indicato da più fonti come il suo presunto nuovo compagno.
E la conferma di ciò potrebbe arrivare da quella voce fuoricampo nella storia con cui l'accompagnatore cerca di tranquillizzare l'influencer. "Piccola, piccola", si sente dire dall'ignoto testimone che riprende con lo smartphone quei momenti di paura.