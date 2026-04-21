Dopo giorni di relax in Namibia, Chiara Ferragni ha avuto un rientro "traumatico". L'influencer, infatti, di ritorno dal suo viaggio in Africa ha avuto un volo piuttosto agitato, a causa di una turbolenza. "Non ho mai visto niente di simile da un aereo prima d'ora", ha scritto in inglese Ferragni in una delle sue stories: il suo aereo, a quanto pare, si sarebbe imbattuto in una tempesta violenta che ha reso meno tranquillo il viaggio.