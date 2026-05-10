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Bono Vox, frontman della band U2, compie 66 anni. Nato a Dublino il 10 maggio 1960 come Paul David Hewson, impara a suonare la chitarra dal fratello Norman esercitandosi sulle canzoni dei Beatles. Il suo soprannome l'ha coniato l'amico e musicista Fionan Hanvey - membro del gruppo Virgin Prunes - ispirandosi al nome di un negozio di apparecchi acustici di Dublino "Bonavox".
La scomparsa della madre durante l'adolescenza
A soli 14 anni, il cantante perde la madre, Iris Rankin, colpita da un aneurisma cerebrale. "L'ultima volta che vidi mia madre fu al funerale di suo padre, mentre la bara stava per essere calata...Lei svenne, mio fratello e mio padre la portarono all’ospedale dove morì. Io mi sentii totalmente inutile. Mio padre per superare il dolore non pronunciò mai più il suo nome, così ho pochissimi ricordi di lei", ha raccontato Bono a Che tempo che fa nel 2022. Negli anni, il cantante le ha dedicato diverse canzoni quali Iris (Hold Me Close), Lemon, I Will Follow, Tomorrow e Mofo.
Quando si è unito agli U2
Nel 1976, Bono si unisce agli U2 in un contesto singolare. Larry Mullen, batterista della band, aveva appeso sulla bacheca di scuola un volantino che reclutava membri per mettere su un gruppo. A quel punto, Bono si presenta alle prove come chitarrista, ma il ruolo era già ricoperto da Dave e Dick Evans. Così opta per la parte vocale.
Il titolo di Cavaliere e l'abitudine degli occhiali da sole
Noto per il suo attivismo per cause umanitarie, Bono riceve dalla regina Elisabetta II, nel 2009, il titolo di Cavaliere. Tuttavia, non essendo cittadino britannico, non può essere denominato "Sir". Inoltre, il cantante appare spesso in pubblico indossando occhiali da sole: non una questione di stile ma di salute, poiché da più di vent'anni è affetto da glaucoma, come aveva spiegato al Graham Norton Show.
Le collaborazioni con Zucchero
Tra le varie collaborazioni di Bono, si ricordano anche quelle con Zucchero Fornaciari. La prima di queste nel 1992, quando Bono scrive il testo inglese di Miserere, seguita da Blu nel 1998. Tra i due nasce una solida amicizia, consolidata negli anni fra tour e incontri a eventi ufficiali come i vari Pavarotti & Friends.
Il matrimonio e i figli
Sul fronte sentimentale, Bono è sposato dal 1982 con Alison Stewart, conosciuta negli anni Settanta fra i banchi della Mount Temple School di Dublino. La coppia ha dato alla luce quattro figli: Jordan (1989), Memphis Eve (1991), Elijah - leader della band Inhaler e nato nel 1999 - e John Abraham (2001). Curioso l'aneddoto in cui il cantante si dimenticò del compleanno della moglie e per farsi perdonare le scrisse Sweet Thing. Il brano è stato anche utilizzato per raccogliere fondi a favore dell'associazione che si occupa di curare i bambini di Černobyl'.