A soli 14 anni, il cantante perde la madre, Iris Rankin, colpita da un aneurisma cerebrale. "L'ultima volta che vidi mia madre fu al funerale di suo padre, mentre la bara stava per essere calata...Lei svenne, mio fratello e mio padre la portarono all’ospedale dove morì. Io mi sentii totalmente inutile. Mio padre per superare il dolore non pronunciò mai più il suo nome, così ho pochissimi ricordi di lei", ha raccontato Bono a Che tempo che fa nel 2022. Negli anni, il cantante le ha dedicato diverse canzoni quali Iris (Hold Me Close), Lemon, I Will Follow, Tomorrow e Mofo.