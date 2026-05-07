Povia ha annunciato con un video sui suoi canali social l'annullamento della sua data a Monza: "Ancora un concerto annullato, il 6 maggio all’Arena di Monza: Vero Volley Pallavolo". Come riporta Il Cittadino Monza Brianza, lo show si sarebbe dovuto tenere nel cartellone di True Love Impact, l'evento dedicato a sport e tematiche sociali organizzato dal Vero Volley.
Le parole di Povia
Tutto sarebbe da attribuire a una polemica legata al brano del cantante Luca era gay: "A distanza di 17 anni, siamo sempre lì. Che amarezza. Non perdo la speranza e vado avanti. Non ho fatto niente di male, canto delle storie e i miei concerti sono sempre feste", ha commentato il cantante. Poi cita il suo brano Non dormivo la notte: "Per fermare il bullismo dei piccoli, bisogna fermare il bullismo dei grandi".
L'accusa
Secondo Povia, la società avrebbe chiesto la scaletta dei brani per poi annullare il concerto. "Mi ritrovo ancora una volta con un concerto contrattualizzato mesi fa, con tanto entusiasmo, e annullato all’ultimo. Perché? Per aver cantato questa canzone (Luca era gay, ndr) non riesco più a fare un’ospitata in tv, non posso più presentare i miei nuovi brani, compreso uno che affronta il tema del cyberbullismo", ha spiegato il cantante, che aggiunge: "Mi hanno detto che è un evento di inclusione, che non avrei potuto cantare canzoni sociali; ma io sono un cantautore sociale. Sarò pagato, darò in beneficenza il cachet".
La risposta dell'organizzatore
Non si è fatta attendere la replica del Vero Volley, che respinge l'accusa del cantante e spiega che il concerto è stato annullato "per motivi organizzativi, con la richiesta di rinviarla a data da destinarsi da concordare, come previsto nei modi e nei tempi dal contratto stipulato tra le parti".