Secondo Povia, la società avrebbe chiesto la scaletta dei brani per poi annullare il concerto. "Mi ritrovo ancora una volta con un concerto contrattualizzato mesi fa, con tanto entusiasmo, e annullato all’ultimo. Perché? Per aver cantato questa canzone (Luca era gay, ndr) non riesco più a fare un’ospitata in tv, non posso più presentare i miei nuovi brani, compreso uno che affronta il tema del cyberbullismo", ha spiegato il cantante, che aggiunge: "Mi hanno detto che è un evento di inclusione, che non avrei potuto cantare canzoni sociali; ma io sono un cantautore sociale. Sarò pagato, darò in beneficenza il cachet".