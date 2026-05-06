Paul McCartney svela il primo duetto con Ringo Starr

La canzone è stata creata attorno a una linea di batteria che Paul ha chiesto a Ringo di registrare per l'album con il produttore Andrew Watt, ed è l'unica canzone di "The Boys of Dungeon Lane" che vede la partecipazione di un batterista ospite. Paul suona la maggior parte degli strumenti nel nuovo disco, proprio nello spirito del suo album di debutto da solista del 1970, "McCartney". Parlando di "Home to Us", Paul ha raccontato: "Ringo è passato in studio e ha suonato un po' la batteria. Ho detto ad Andrew che avremmo dovuto registrare un brano e mandarglielo. Quindi questa canzone è stata pensata interamente per Ringo. Nello scrivere la canzone parlo delle nostre origini. Come per molte persone, si parte dal nulla e ci si costruisce da soli. Ringo era di Dingle, ed è stata dura. Ha raccontato che veniva derubato mentre tornava a casa, perché lavorava. Anche se era pazzesco, per noi era casa. Ho scritto la canzone partendo da quell'idea e l'ho mandata a Ringo. Lui mi ha rispedito una versione in cui aveva aggiunto solo qualche riga al ritornello, così ho pensato che forse non gli piacesse. L'ho chiamato e mi ha detto che pensava volessi che cantasse solo una o due righe, e io gli ho detto che mi sarebbe piaciuto sentirlo cantare tutto il brano. Così abbiamo preso la mia prima strofa, la seconda di Ringo, e abbiamo fatto un duetto. Non l'avevamo mai fatto prima. Poi volevamo dei cori e mi è venuta l'idea che sarebbe stato bello sentire delle ragazze. Chrissie Hynde ha detto che l'avrebbe fatto, e Sharleen Spiteri, pure. Sono amiche. Così l'hanno fatto".