Tedua annuncia il nuovo album Ryan Ted Mixtape
Il rapper genovese ha pubblicato su Instagram l'artwork del disco e la data di uscita
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Tedua sta per tornare con Ryan Ted Mixtape, il suo nuovo disco in uscita il 22 maggio, a dieci anni di distanza dall'uscita del primo mixtape, Aspettando Orange County. L'album sarà disponibile in pre-order nei formati CD e vinile. L'artwork della copertina, curata da Marco Giacobbe, ritrae un uomo sospeso nel cielo notturno di una metropoli.
Un tuffo nel passato
Ryan Ted Mixtape è un vero e proprio ritorno alle origini per Tedua, all'anagrafe Mario Molinari, che riabbraccia quelle sonorità e quella scrittura che hanno fatto innamorare i primi fan, con quell'estetica ispirata al mondo della serie tv The O.C., ma filtrata attraverso le sue esperienze personali. È così che l'immaginario diventa crudo e diretto, senza compromessi e con una scrittura incisiva e priva di sovrastrutture.
La data a San Siro
Nuovo album e debutto a San Siro: il 24 giugno, il rapper, con all'attivo 79 certificazioni platino, 39 d'oro e tre miliardi di stream globali, si esibirà per la prima volta allo Stadio Meazza di Milano. A ottobre scorso, Tedua aveva pubblicato il singolo Chuniri, un brano dalle sonorità "old school", che i fan storici hanno saputo riconoscere, ma con un approccio più maturo nella costruzione sonora.