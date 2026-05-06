Tedua annuncia il nuovo album Ryan Ted Mixtape

Ryan Ted Mixtape è un vero e proprio ritorno alle origini per Tedua, all'anagrafe Mario Molinari, che riabbraccia quelle sonorità e quella scrittura che hanno fatto innamorare i primi fan, con quell'estetica ispirata al mondo della serie tv The O.C., ma filtrata attraverso le sue esperienze personali. È così che l'immaginario diventa crudo e diretto, senza compromessi e con una scrittura incisiva e priva di sovrastrutture.