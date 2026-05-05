Il talento del flamenco El Yiyo debutta a Milano
Prima assoluta per l'Italia per il ballerino e coreografo spagnolo, tra i nomi più magnetici e illustri della scena contemporanea
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Prima assoluta per l'Italia quella di Miguel Fernández Ribas, in arte El Yiyo, ballerino e coreografo spagnolo, tra i nomi più magnetici e illustri della scena flamenca contemporanea. A portarlo per la prima volta a Milano, mercoledì 6 maggio, è Las Palomas – Tablao Flamenco, progetto itinerante che si sta rapidamente affermando come nuovo punto di riferimento per la diffusione del flamenco in Italia.
Il talento del flamenco El Yiyo debutta a Milano
Per una sera il SALI Milano, al settimo piano del 5 stelle Radisson Collection Hotel, Santa Soffia Milano, ristorante e cocktail bar Izakaya con vista a 180° sulla skyline cittadina, si è trasformato in una Madrid notturna e autentica: intensa, vibrante, irresistibile. "Una Notte a Madrid" è stato un invito esclusivo a immergersi in un’esperienza capace di superare il formato dello spettacolo per diventare un vero e proprio rito collettivo, in cui arte e convivialità si intrecciano in modo naturale e coinvolgente.
Chi è Miguel Fernández Ribas, in arte El Yiyo
Nato a Badalona nel 1996 e cresciuto in una famiglia gitana, El Yiyo è considerato una delle più straordinarie rivelazioni della sua generazione. Ha debuttato giovanissimo sulla scena internazionale e oggi viene indicato come erede della grande tradizione del baile flamenco. Il suo stile, potente e viscerale, unisce tecnica impeccabile e una presenza scenica ipnotica.
Il progetto Las Palomas
L'invito di Las Palomas segna un passaggio significativo: non solo il debutto italiano dell'artista, ma anche la dichiarazione di intenti di un progetto che mira a ridefinire il modo in cui il flamenco viene vissuto e condiviso. Nato a Milano nel 2026, Las Palomas reinterpreta il modello tradizionale del tablao – patrimonio culturale legato all'essenza più autentica del flamenco – inserendolo in contesti intimi e contemporanei, dove la distanza tra artisti e pubblico si annulla. A differenza dei tablao classici, scanditi da ritmi e turni definiti, Las Palomas costruisce un'esperienza fluida: prima e dopo lo spettacolo diventano parte integrante della serata, favorendo l'incontro, lo scambio e una dimensione sociale spesso assente nei format tradizionali. Il risultato è un ambiente caldo e raccolto, dove il flamenco torna a essere linguaggio vivo, condiviso e spontaneo.
Improvvisazione e molto altro
Elemento distintivo del progetto è anche la natura improvvisativa degli spettacoli: musicisti e ballerini si incontrano spesso per la prima volta sul palco, dando vita a performance irripetibili, cariche di tensione creativa e autenticità. "Sono profondamente innamorata del Flamenco e della cultura che rappresenta, non è solo un’arte ma un modo di vivere, di sentire. Las Palomas Tablao vuole essere uno spazio in cui il flamenco vive ma anche un'occasione di scambio e di convivialità, è sempre più difficile trovare luoghi in cui vivere qualcosa di autentico e vero e spero che con noi questo continui ad accadere, è bellissimo vedere persone che non si conoscono chiacchierare e ballare insieme", afferma Eleonora Preziosi, fondatrice del progetto.
Con "Una Notte a Madrid", Las Palomas consolida il proprio posizionamento: portare in Italia artisti di rilievo della scena spagnola e valorizzare il flamenco come esperienza culturale totale. Un'autenticità che si esprime nella capacità di tenere insieme tradizione e contemporaneità, rigore e libertà espressiva. Il flamenco, riconosciuto come Patrimonio Culturale Immateriale dell'Umanità dall'UNESCO nel 2010, trova così una nuova casa a Milano – e una nuova modalità di essere vissuto.