Il talento del flamenco El Yiyo debutta a Milano

Elemento distintivo del progetto è anche la natura improvvisativa degli spettacoli: musicisti e ballerini si incontrano spesso per la prima volta sul palco, dando vita a performance irripetibili, cariche di tensione creativa e autenticità. "Sono profondamente innamorata del Flamenco e della cultura che rappresenta, non è solo un’arte ma un modo di vivere, di sentire. Las Palomas Tablao vuole essere uno spazio in cui il flamenco vive ma anche un'occasione di scambio e di convivialità, è sempre più difficile trovare luoghi in cui vivere qualcosa di autentico e vero e spero che con noi questo continui ad accadere, è bellissimo vedere persone che non si conoscono chiacchierare e ballare insieme", afferma Eleonora Preziosi, fondatrice del progetto.