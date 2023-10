Vanessa Incontrada e Claudio Bisio ballerini di flamenco a "Zelig Circus" 2004

Vanessa Incontrada e Claudio Bisio sono una delle coppie storiche di "Zelig": lo show comico di Canale 5 è stato condotto per diverse edizioni dalla showgirl italo-spagnola dopo aver raccolto l'eredità di Michelle Hunziker, fino a diventarne un vero pilastro grazie alla sua spontaneità.

La coppia ha guidato il programma per sei stagioni fino al 2010 e si è riunita nuovamente a partire dall'autunno 2021 nelle edizioni andate in onda dal Teatro Arcimboldi di Milano. Negli anni, ha saputo farsi amare dal pubblico grazie a siparietti indimenticabili, dalle presentazioni dei talenti pronti a esibirsi sul palco, ai numerosi fuoriprogramma trasformati in irriverenti sketch, fino alle svariate coreografie e alle canzoni interpretate tra una gag e l'altra.

In questo video, datato 2004, Bisio e Incontrada si esibivano insieme agli altri comici del programma di Canale 5, allora intitolato "Zelig Circus", in un numero di flamenco.