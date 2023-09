La prima volta di Pino Campagna a "Zelig Circus" 2003

Era il 2003 quando Pino Campagna saliva per la prima volta sul palco di "Zelig Circus", nei panni di Papy Ultras. Con l'immancabile sciarpa da tifoso, il comico divertiva gli spettatori con i suoi cori da stadio, divenuti nel corso delle puntate dei veri e propri tormentoni.

Nel suo sketch di esordio all'interno del programma di Gino e Michele, Campagna parla delle differenze generazionali che riscontra interfacciandosi con il figlio, "colpevole" di non parlare più per frasi ma per slogan. A partire da "genitore, razza inferiore" fino ad arrivare a "papi, babbione, vien fuori dal balcone".

Particolarmente famosa era la sua battuta "Papy, ci sei? Ce la fai?? Sei connesso???", diventata nel 2005 anche un libro: una raccolta di monologhi sulla non comunicazione genitori-figli.