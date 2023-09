Auguri Ivano Fossati, eccolo a "Popcorn" 1981

Buon compleanno a Ivano Fossati, che il 21 settembre compie 72 anni. Nato a Genova, lo festeggiamo riproponendo una sua esibizione del 1981, sul palco della trasmissione musicale "Popcorn" con il brano "Panama".

Tra gli autori più importanti del panorama cantautorale italiano, Fossati ha scritto - tra gli altri - i brani "Un'emozione da poco" per Anna Oxa, "Dedicato" per Loredana Bertè e "Pensiero stupendo" per Patty Pravo.

Dopo oltre 40 anni di carriera, il 2 ottobre 2011, ha presentato la sua ultima raccolta di inediti dal titolo "Decadancing" e ha annunciato il proprio ritiro dalle scene, affermando di non voler più produrre dischi né programmare future tournée.