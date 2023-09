L'esibizione di Angela Finocchiaro a "Zelig Circus" 2004

Nel 2004 Angela Finocchiaro presenta sul palco di "Zelig Circus" il suo nuovo personaggio: consulente finanziaria di Claudio Bisio. "Bisio, Bisio! Sta bene? Si sente bene? Tutto bene? Perché mi è un attimo scivolato il Nasdaq sul Dow Jones, mi si è praticamente afflosciato perché Tokyo era già chiusa, ma lei comunque sta bene", ha esordito l'attrice in teatro.

"Si sono polverizzate le blue chip portando a un eccessivo ribasso del bond e praticamente i Pampers non hanno più assorbito il tasso. Non so se mi sono spiegata, per dirlo con una metafora in questo momento lei ha più capelli che soldi. Ma non c'è problema, ora lei quello che deve fare è investire Bisio. Ce la faremo!" Ha concluso l'attrice, premiata due volte con il David di Donatello, Angela Finocchiaro.