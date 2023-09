Elisabetta Canalis compie 45 anni: i suoi consigli alle finaliste di "Popstar"

Buon compleanno a Elisabetta Canalis: quest'anno sono 45, ma per lei gli anni sembrano non passare mai. La storica ex velina di "Striscia la notizia" è nata a Sassari, il 12 settembre del 1978, e forse oggi più di allora continua a essere una donna carica di fascino e super sportiva. Nel 1999 la sua coppia con Maddalena Corvaglia sul bancone del tg satirico di Canale 5 ha segnato un pezzo di storia della televisione.

Dopo essere stata insieme all'attore, in una chiacchieratissima relazione, Elisabetta Canalis ha intrapreso una nuova storia con il medico chirurgoil 14 settembre 2014. Dal loro matrimonio è nata la: proprio qualche mese fa sono iniziate a circolare le voci della fine del matrimonio, rivelate dalla rivista "People"che avrebbe visionati gli atti del

Per festeggiare quest'imporante traguardo, rivediamo Canalis protagonista nel programma "Popstar". Nel 2001 fu ospite della trasmissione di Daniele Bossari, che aveva come obiettivo la ricerca di una nuova stella della musica, per dare consigli alle concorrenti. Dalla gelosia dei fidanzati al rapporto con i genitori, ecco le "lezioni" dall'allora velina di "Striscia la Notizia".