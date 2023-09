Teo Teocoli nei panni di Adriano Celentano a "Zelig Circus" 2004

“Son qui per augurare la buonanotte e basta” ha esordito il comico Teo Teocoli nei panni di Adriano Celentano a "Zelig Circus" nel 2004. Dopo aver ironizzato sulla calvizie del presentatore Claudio Bisio e aver confidato di essere arrivato in teatro con un jet privato, l’attore ha lasciato che il pubblico intonasse il brano “Una carezza in un pugno”.

“Sembrava una processione ma son forti!”, ha detto Teo Teocoli riferendosi al pubblico presente nel locale milanese che ospita il cabaret. Il comico ha concluso la serata cantando il brano di Celentano accompagnato dalla base e richiamando sul palco di Zelig Circus tutti i comici e attori del programma. Teocoli da sempre si diverte nelle imitazioni: già dai tempi di "Mai dire Gol" aveva divertito il pubblico italiano con parodie dei più grandi personaggi dello sport e dello spettacolo: da Maurizio Costanzo al "cavallo di battaglia" Cesare Maldini, fino all'ex amministratore delegato del Milan e ora al Monza Adriano Galliani, passando appunto per Adriano Celentano.