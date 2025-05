Madrid si rinnova e nel 2025 vuole stupire il mondo

NOVITA’ TURISTICHE - Tra le novità turistiche spiccano anche due quartieri fuori dai soliti percorsi: Carabanchel, cuore pulsante di creatività e innovazione, e Usera, la Chinatown della capitale. Il primo è il quartiere più popoloso di Madrid, soprannominato la ‘Soho madrilena’, in quanto fucina di arte e cultura nelle sue ex aree industriali, trasformate in studi, atelier, gallerie e laboratori artigianali dove operano oltre 130 artisti. Il quartiere offre molti locali di buona cucina e dove ascoltare musica dal vivo. La vicina Usera, considerata la Chinatown madrilena, è una zona multiculturale, dinamica e vivace con una particolare attenzione all’offerta gastronomica, oltre a numerosi spazi innovativi dove si promuovono la creatività, la ricerca e lo scambio tra professionisti.



LA FIERA DEL LIBRO - Tante le novità imperdibili di quest’anno, a partire da La Cuesta de Moyano, storica via pedonale accanto al parco del Retiro, che celebra i 100 anni della fiera permanente del libro: tra le sue 30 casette si trovano rarità editoriali e volumi fuori catalogo, in un’atmosfera dal fascino senza tempo. Nel 2025 aprirà al pubblico il Museo del Palazzo del Capricho, ospitato nel restaurato Palazzo dei Duchi di Osuna all'interno del Parco de El Capricho: il percorso museale racconterà la storia di Madrid dal XVIII secolo e il ruolo della Duchessa di Osuna nella vita culturale dell'epoca.



DANZA E MUSICA - Danza e balletto trovano casa a Matadero Madrid con l’apertura del nuovo Centro de Danza, diretto dalla coreografa María Pagés, icona del flamenco. Situato nella Nave 11, ospiterà 66 spettacoli con 600 artisti e 56 compagnie da tutto il mondo, su una superficie di quasi 1300 mq. Madrid si conferma anche capitale della musica nel 2025 con il MadCool Festival e star come Olivia Rodrigo, Kings of Leon e Thirty Seconds to Mars. In arrivo anche Maluma e Dua Lipa al Movistar Arena, e a luglio gli Iron Maiden, che festeggiano 50 anni di carriera, allo stadio Riyadh Air Metropolitano.



GRANDI MOSTRE - La scena culturale di Madrid si anima con grandi mostre: il CentroCentro omaggia fino a maggio la figura di Antonio Palacios nel 150esimo anniversario della nascita dell’architetto che ha lasciato un segno indelebile sulla città con opere iconiche come il Palacio de Cibeles, il Círculo de Bellas Artes e l’Edificio delle Cariátidi; il museo Thyssen-Bornemisza ospita fino a giugno ‘Proust e le arti’ e da ottobre artisti come Warhol e Pollock. Tra le altre proposte, ‘I mondi di Alice. Sognare il Paese delle Meraviglie’ al CaixaForum, dedicato alla genesi e alle reinterpretazioni del personaggio creato da Lewis Carroll. Infine, a due passi da Plaza de Callao, il museo OXO celebra 70 anni di storia del videogioco con mostre, installazioni interattive e laboratori su oltre 1600 mq di esposizione.