Spagna da visitare anche per la sua straordinaria cucina

ALICANTE, CAPITALE GASTRONOMICA - Alicante è un punto nevralgico della Costa Blanca, una delle destinazioni turistiche più amate della Comunità Valenciana, con i suoi 9 km di spiagge urbane, quasi 8mila strutture alberghiere, e circa 3mila ore di sole all'anno. Nel 2025 Alicante sarà la Capitale spagnola della Gastronomia, titolo che celebra la ricchezza della sua tradizione culinaria e l’importanza strategica della gastronomia per il turismo locale. Simbolo della cucina alicantina è il riso, declinato in una grande varietà di preparazioni che rappresentano i sapori e le tradizioni mediterranee. Piatti iconici come l’arroz a banda, al forno, meloso, con costra o tipo caldero utilizzano ingredienti freschi e di qualità, come l’olio extravergine d’oliva, la ñora, il pomodoro e lo zafferano. Tra le specialità più rappresentative ci sono l’arroz del senyoret, con i frutti di mare già sgusciati; l’arroz con costra, cotto al forno e ricoperto da una crosta dorata; e il caldero, un piatto saporito che mescola riso e brodo di pesce. La qualità e l’autenticità di questi piatti rendono Alicante un vero punto di riferimento per gli amanti del riso e della cucina mediterranea, da scoprire anche nei mercati locali: lo storico Mercat Central, il mercato di Benalúa, di Carolinas e di Babel. Il marchio ‘Alicante Ciudad del Arroz’ certifica 37 ristoranti che offrono le migliori interpretazioni di queste preparazioni, mentre eventi come ‘Arroceando’, ‘La Ruta del tentempié’ e ‘Alicante Gourmet’ celebrano questa tradizione in tutto il mondo. Il programma di eventi del 2025 prevede appuntamenti di rilievo come la Fiera Gastronómica di Alicante, il Campionato Nazionale della Tortilla di Patate e il Premio Internazionale di Alta Pastelería Paco Torreblanca. A questi si aggiungono percorsi enogastronomici come “De tapas por Alicante” e competizioni culinarie come “La millor tapa del món”, che mettono in risalto la creatività e l’eccellenza della cucina alicantina.



CATALOGNA - La gastronomia catalana è un perfetto connubio di tradizione e innovazione, radicata nei prodotti locali di alta qualità e arricchita da un forte impegno verso la sostenibilità. Ingrediente chiave della cucina è l’olio extravergine d’oliva, mentre il prosciutto iberico e il cava, vino spumante catalano e fiore all’occhiello della produzione vinicola, rappresentano l’eccellenza enogastronomica locale. La regione è famosa anche per i ristoranti stellati e la varietà enogastronomica. La Catalogna è stata designata Regione Mondiale della Gastronomia 2025. Prima regione europea a ottenere questo titolo, la Catalogna è celebrata per il suo patrimonio culinario unico, l’influenza internazionale della sua cucina e il contributo ispiratore dei suoi chef, noti in tutto il mondo. Questo riconoscimento riflette un modello turistico innovativo e rigenerativo, che va oltre il semplice ristorante, valorizzando il territorio e la produzione alimentare locale. Tra le principali iniziative previste per il 2025 ci sono la Settimana Internazionale della Regione Mondiale della Gastronomia, che include eventi, degustazioni e attività culturali; ‘Àpat Catalunya’, una cena simbolica in una strada emblematica di Barcellona per celebrare i piatti iconici della regione; la Conferenza Mondiale sull’Enoturismo, che la Catalogna ospita per la sua nona edizione, e il ‘Som Gastronomia Tour 2025’, che mette in mostra innovazioni tecnologiche e culinarie nei principali mercati turistici.