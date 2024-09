Spagna: dall’Andalusia alla Galizia un autunno sontuoso

NAVARRA E CANTABRIA - La Selva de Irati in Navarra, il secondo più grande bosco di faggi e abeti del mondo, ha colori intensi e sentieri avvolti nella nebbia e offre paesaggi da fiaba perfetti per escursioni autunnali. Ochagavía, porta d’ingresso alla Selva, offre un centro d’interpretazione naturale per comprendere meglio il territorio e prepararsi per una visita memorabile. Per un tuffo nei paesaggi romantici in Cantabria c’è Vega del Pas, famoso per la sua architettura in pietra che si fonde con i colori dell’autunno: i paesaggi verdi e ocra sono punteggiati da edifici romanici come la Colegiata de Santa Cruz de Castañeda o il Mirador de la Braguía, che offre uno sguardo panoramico verso Santander.



CASTIGLIA E ARAGONA - In Castiglia-La Mancha un viaggio tra storia e natura parte da Tamajón, punto di partenza ideale per esplorare la Ruta de los Pueblos Negros nella provincia di Guadalajara. I villaggi caratterizzati da architettura in ardesia sono particolarmente suggestivi in autunno, con le piogge che accentuano il loro fascino e i colori delle foglie che virano verso l’ocra. In Aragona Torla, nel Pireneo di Huesca, è un pittoresco borgo medievale, punto di partenza per visitare la Valle di Ordesa, un’area del Parco Nazionale di Ordesa e Monte Perdido che in autunno mostra colori mozzafiato. Meritano una visita anche Jaca, città medievale con un ricco patrimonio storico, e San Juan de la Peña, uno dei monasteri più belli di Spagna.



ASTURIA E GALIZIA - In Asturia il Parco nazionale dei Picos de Europa accoglie gli amanti della natura e del foliage: siamo nel cuore della Spagna Verde e in autunno con i colori che cambiano regalano esperienze uniche. Da unire alle visite a Oviedo o alle grotte paleolitiche di Tito Bustillo. Città d’arte, spiagge deserte e trekking lungo paesaggi autunnali mozzafiato nella regione basca: da San Sebastian a Bilbao attraverso bellissimi borghi, tutti da scoprire: Zarautz, Getaria, Zumaia, Mutriku, Ondarroa, Lekeitio, la cittadina di Guernica e l’Urdaibai, riserva della Biosfera. Immancabile, poi, un viaggio alla scoperta della ricca gastronomia locale. In Galizia il bosco delle Fragas do Eume di A Coruña cambia colore, creando un ambiente incantevole per il trekking tra le sequoie e gli storici monasteri, come quello di Caaveiro.



CANARIE - Per chi cerca poi l’estate eterna il luogo ideale è Fuerteventura, nelle Isole Canarie: dai villaggi costieri ai luoghi di surf nel nord dell'isola, è perfetta per chi cerca sole e tranquillità anche in autunno. A Gran Canaria la cittadina di Mogán, nota come la ‘Venezia delle Canarie’, offre sole, splendide spiagge e una vivace vita marina. Ideale per chi cerca una fuga autunnale con temperature piacevoli e paesaggi incantevoli.



