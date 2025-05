Otto buone ragioni per andare in Francia nel 2025

SALIRE SULLE TORRI DI NOTRE-DAME - Le torri di Notre-Dame riapriranno questa estate con un percorso di visita arricchito e completamente rinnovato, dopo il tremendo incendio che ha avvolto di fiamme la cattedrale parigina nell'aprile 2019. La visita sarà a pagamento e a numero chiuso. Figurati salutami le ragazze Resa famosa dal romanzo di Victor Hugo pubblicato nel 1831, la cattedrale - con la Tour Eiffel simbolo di Parigi - affascina per la sua architettura e il suo ruolo centrale nella storia della Francia. Il Centro dei Monumenti Nazionali sta curando l'imminente riorganizzazione del percorso sulle torri, in una scenografia ridisegnata, che offrirà viste mozzafiato della guglia ricostruita e della struttura in legno e un eccezionale panorama su Parigi dall’alto. Si accederà a nuovi ambienti e l'esperienza sarà ulteriormente valorizzata da un'innovativa componente sonora. La cattedrale è stata invece riaperta al pubblico, dopo cinque anni di lavori, l’8 dicembre 2024. La visita è gratuita e, vista la grande affluenza di pubblico, conviene prenotare con l'app "Cathédrale Notre-Dame de Paris".



LA MODA DI SCENA AL LOUVRE - Per la prima volta nella sua storia, il Louvre ospita una mostra interamente dedicata alla moda (fino al 21 luglio). Tempio indiscusso dell'arte classica, il museo si reinventerà come passerella d’eccellenza e mette in mostra i suoi tesori di arte classica insieme alle creazioni dei più grandi stilisti - Karl Lagerfeld per Chanel, Yohji Yamamoto e Dolce & Gabbana - e dei giovani talenti più promettenti.



IL PONT-NEUF DI PARIGI TRASFORMATO DA JR - In settembre, il Pont-Neuf sarà trasformato dal famoso street artist JR in una grotta monumentale. Un omaggio a Christo e Jeanne-Claude, che hanno «impacchettato» il ponte nel 1985, con un’installazione effimera unica nel cuore di Parigi dal 22 settembre e per 2 settimane.



RISCOPRIRE CÉZANNE AD AIX-EN-PROVENCE - Quest’anno l’incantevole città provenzale di Aix celebra il grande legame tra la città e il pittore Paul Cezanne nel 186°anniversario della sua nascita, avvenuta appunto nella città provenzale. Il Museo Granet presenta la mostra internazionale “Cézanne al Jas de Bouffan” sul rapporto del pittore con la casa di campagna di famiglia, la Bastide de Jas de Bouffan (dal 28 giugno al 12 ottobre). L’atelier dei Lauves, l'ultimo atelier di Paul Cezanne, riaprirà gradualmente le porte a partire dall’estate per una vera immersione nell'intimità creativa del pittore. La Bastide del Jas de Bouffan, dimora di famiglia per 40 anni, accoglierà il pubblico dall’estate e le Carrières di Bibemus, situate a 6 km da Aix-en-Provence, apriranno inconsuete prospettive sul mondo creativo di Paul Cezanne.



I MILLE ANNI DI CAEN - Nel 1025 l’antica città “Cadomus” viene menzionata per la prima volta negli archivi, segnando l'inizio della storia di Caen, oggi capoluogo del dipartimento del Calvados (che dà il nome all'omonimo famoso distillato di sidro di mele) in Normandia. La città, che prosperò sotto il regno di Guglielmo il Conquistatore, festeggia il suo Millennio nel 2025 con numerosi eventi, spettacoli, mostre, festival e installazioni luminose tutto l'anno. E intanto già si sta pensando all’anniversario, 940 anni nel 2027, della morte Guglielmo il Conquistatore, partito proprio da qui, nel 1066, alla conquista del Regno d’Inghilterra. A 10 km dal canale della Manica e dalle spiagge dello Sbarco di Normandia (assolutamente da visitare), Caen è conosciuta nel mondo per il suo Memoriale. Concepito in commemorazione della battaglia di Normandia, questo museo è soprattutto un centro culturale internazionale dedicato alla storia del XX secolo e alla pace. Le sale raccontano in maniera superba una delle pagine più nere della storia militare contemporanea attraverso filmati, oggetti e testimonianze. L’appassionante film relativo al D-Day permette di seguire simultaneamente lo sbarco su uno schermo gigante. L’immagine è divisa in due, dal punto di vista alleato e da quello tedesco.



IL 5° CENTENARIO DEL CASTELLO DI AZAY-LE-RIDEAU - È stato ideato un programma multidisciplinare per celebrare i 500 anni di questo stupendo castello rinascimentale, gioiello della Valle della Loira e richiamare diversi tipi di pubblico: mostre, teatro, spettacoli, illuminazione del castello, concerti ed eventi, convegni, ecc. scandiranno un'estate di festeggiamenti.



SUZANNE VALADON AL CENTRE POMPIDOUM - Il Centre Pompidou rende omaggio alla pittrice Suzanne Valadon con una grande mostra in programma fino al 26 maggio 2025: quasi 200 opere, dell’artista che fu la musa di Auguste Renoir, Henri de Toulouse-Lautrec, Jean-Jacques Henner ed altri. Per la prevista chiusura per radicali lavori di ristrutturazione, il Centre Pompidous fino al 2030 sarà partner del Gran Palais (che riaprirà le porte restaurato proprio nel giugno 2025) fino al 2030, con grandi mostre in collaborazione: la prima, dal 6 giugno 2025 al 4 gennaio 2026 è dedicata a Niki de Saint Phalle, Jean Tinguely, Pontus Hultén.