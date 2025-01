Costa Azzurra: novità e appuntamenti da non perdere nel 2025

MOSTRE DA NON PERDERE - La luce unica della Costa Azzurra ha ispirato artisti del calibro di Matisse, Chagall e Picasso (a cui sono dedicati vari musei fra Nizza, Vallauris, Cap d’ Antibes) che vi hanno vissuto. Dalla Fondazione Maegth a St Paul de Vance (fra le principali istituzioni culturali del mondo, dove sono esposte oltre 100 opere dei più grandi artisti del XX sec) al Museo Renoir di Cagnes-sur-Mer, importanti musei costellano la regione. Fra le novità La Malmaison a Cannes, Centro d’arte contemporanea che riapre il 31 gennaio dopo il restauro, e il FAMM, Museo al Femminile a Mougins, mentre è in ristrutturazione fino al 2028 il MAMAC di Nizza. Ecco le mostre da non perdere nel 2025: Matisse Méditerranée(s) (7 maggio - 7 settembre 2025) al Museo Matisse di Nizza; Joan Miró, Capolavori della collezione Nahmad (fino al 12 gennaio 2025) al Museo Picasso di Antibes; Léger, il pittore del colore (14 dicembre 2024 - 2 marzo 2025) al Museo Fernand Léger di Biot; Uno Sguardo Particolare, Capolavori di una collezione privata (28 giugno - 2 novembre 2025) al Museo Bonnard di Le Cannet; Lusso, calma e voluttà (31 gennaio - 30 marzo 2025) a La Malmaison di Cannes.



LE FESTE D’INVERNO - Febbraio è per la Costa Azzurra il mese delle grandi e popolarissime feste invernali: imperdibili il Carnevale di Nizza, che quest’anno ha come tema Re degli Oceani (dal 12 febbraio al 2 marzo 2025), la Festa del Limone di Mentone sul tema Viaggio(i) tra le stelle (dal 28 febbraio al 5 marzo 2025), la Festa della Mimosa di Mandelieu-La Napoule che verterà sulla Grande Passeggiata delle Regioni (dal 12 al 16 febbraio 2025). L’Agenda completa degli eventi si trova sul sito www.cotedazurfrance.fr.



LE NOVITÀ DELLE VARIE LOCALITÀ - Antibes Juan-les-Pins è famosa per il Museo Picasso, per lo storico Festival Jazz à Juan, per la bellezza naturale e per il caratteristico Mercato provenzale di Cap d'Antibes. Fra gli appuntamenti, dal 21 aprile la Fiera d'Arte di Antibes - Arte moderna, contemporanea e design, un evento leader in Europa con 90 espositori francesi e internazionali. Fra le novità, l’hôtel Impérial Garoupe, 5 stelle, riaprirà dopo importanti lavori di ristrutturazione il 24 aprile (e forse un nuovo nome).



BIOT, CAPITALE DEL VETRO - Il villaggio medievale di Biot in quasi 60 anni è diventato la capitale dell’arte vetraria contemporanea in Francia. Insignito del marchio “Ville et Métiers d’Art” per l’arte vetraria dal 1997, è un riuscito mix di mare e montagna, arte di vivere e artigianato. Vi si sono insediate varie vetrerie che, con le proprie creazioni uniche, testimoniano la vitalità di quest'arte e la ricerca che si sta portando avanti punto da visitare il Museo Fernand Léger e da non perdere il 4 - 6 aprile 2025 “Biot e i Templari” con centinaia di artisti e artigiani che espongono e lavorano in uno scenario medievale ricreato nelle stradine del centro storico.



CANNES, CAPITALE DEGLI EVENTI - Eletta migliore destinazione al mondo per festival ed eventi, è lo scenario del Festival Internazionale del Cinema (la 78esima edizione si terrà dal 13 al 24 maggio 2025), del MIDEM (appuntamento imperdibile per i professionisti dell'industria musicale globale dal 29 al 31 gennaio 2025) e del Festival Internazionale dei Giochi, che attira migliaia di visitatori appassionati di giochi da tavolo, giochi di carte, giochi di ruolo e videogiochi (28 febbraio - 2 marzo 2025). Fra le novità, la riapertura del centro d'arte contemporanea La Malmaison.



LE CANNET - Adagiata su 7 colli come Roma, unisce la tradizione, con le pittoresche stradine del Vieux-Cannet e della Rue Saint-Sauveur, e la modernità con il Museo Bonnard. Da non perdere la grande mostra estiva al Musée Bonnard “Un certain regard” - Sessanta capolavori da una collezione privata - Bonnard, Monet, Giacometti, Morandi, Renoir, Seurat, Picasso (dal 28 giugno al 2 novembre 2025). In fatto di gastronomia, brilla sempre lo chef due stelle Bruno Oger di Villa Archange ed è stato aperto il ristorante La Maison Bellevue nel cuore del Vieux Cannet. Novità è anche l’apertura del Mob Hotel, un nuovo indirizzo sostenibile ed ecologico, con cucina mediterranea biologica, locale e stagionale.



MOUGINS, VILLAGGIO DELL’ARTE E DELLA GASTRONOMIA - Pittoresco e antico villaggio arroccato su un colle a 300 metri, immerso nel verde e amato dagli artisti, ad iniziare da Picasso che vi abitò a lungo, Mougins è famoso per i suoi eccellenti ristoranti ed ospita ogni 2 anni l'evento Les Étoiles de Mougins, festival gastronomico internazionale nel che raduna chef da tutto il mondo ideato da Roger Vergé, il pluristellato chef padre fondatore della Cuisine du soleil, uno dei più grandi cuochi del XX secolo (prossima edizione nel 2026). Piacevolissimo vagabondare fra vicoli e piazzette dove si aprono oltre 30 gallerie e atelier d’arte. Aperto da poco il FAMM, primo museo privato europeo dedicato esclusivamente alle artiste dove si ammirano un centinaio di opere di note artiste moderne e contemporanee, quali Frida Kahlo, Joan Mitchell, Leonor Fini, Marina Abramović.