Principato di Monaco: i migliori scorci per un selfie o fare una foto da incorniciare

Quali sono i luoghi più belli ed unici per farsi un selfie o scattare una foto da incorniciare? Ecco una mini-guida.

Le molteplici sfumature del Principato

Passeggiando per i quartieri del Principato, i turisti alla ricerca di esperienze da scoprire attraverso la cornice di un obiettivo, possono immergersi nell’anima monegasca dalle molteplici sfumature storiche e mediterranee. Dai vicoli medievali di Monaco-Ville alle strade scintillanti di Monte-Carlo, dai paesaggi urbani di Fontvieille alle attrazioni storiche di Condamine e ai panorami mozzafiato dalla Tête de Chien, Monaco è un tesoro di opportunità per gli amanti della fotografia che desiderano trasformare le loro vacanze in ricordi indelebili o per chi cerca il selfie perfetto ed è alla ricerca di cornici uniche per fare il pieno di like.





Monaco-Ville, uno scatto fuori dal tempo

Situata su un promontorio roccioso, è il nucleo storico di Monaco. Le sue stradine tortuose, le facciate color pastello e l’affascinante Palazzo dei Principi offrono un viaggio nel tempo. Qui, i visitatori possono catturare scatti mozzafiato in ogni angolo del quartiere, ma percorrendo i giardini di Saint Martin è iconico il quadro vista porto di Fontvieille. Al tramonto, quando il sole fa capolino all'orizzonte e dipinge tutto con una superba luce dorata, il fotogramma cattura l’anima calda di Monaco ed è perfetto per essere condiviso con gli amici.





Monte-Carlo, selfie da veri divi

È l'epicentro del glamour e del lifestyle di Monaco. Con il suo famoso Casino, le boutique di moda lungo l'Avenue des Beaux-Arts e gli yacht imponenti ormeggiati al porto, Monte-Carlo offre un'infinità di possibilità per scatti unici e sofisticati. Il quartiere è eclettico, tra gli splendidi giardini della Petite Afrique e il One Monte-Carlo. Per un selfie da veri divi.