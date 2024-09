Costa Azzurra: Mougins, borgo dell'arte e della gastronomia

LES ÉTOILES DE MOUGINS, FESTIVAL INTERNAZIONALE DELLA GASTRONOMIA - Quest'anno un'occasione in più per scoprire la vocazione gastronomica di Mougin è Les Étoiles de Mougins, l'importantissimo Festival Internazionale della Gastronomia che tornerà per la sua quindicesima edizione il 14 e 15 settembre con ospite d'onore Guillaume Gomez ex chef dell'Eliseo e ambasciatore di Francia per la gastronomia. Biennale, ideato nel 2006 per rendere omaggio allo chef Roger Vergé, fin dalla sua prima edizione ebbe un successo straordinario grazie alla presenza dei mostri sacri della gastronomia Paul Bocuse, Pierre Troisgros, Michel Guérard, Gaston Lenôtre, Roger Vergé e Alain Ducasse. Per il fine settimana, Mougins si trasforma in un vero teatro del gusto all’aria aperta, luogo di incontro e di scambio di un centinaio fra i più famosi chef di Francia e del mondo, che condividono le loro ricette e i loro segreti con un pubblico appassionato che li può incontrare in un ambiente semplice, chic e amichevole. Ricchissimo il programma, con dimostrazioni, laboratori di cucina anche per bambini, conferenze interattive, happening culinari. Tutti i dettagli e il programma su www.lesetoilesdemougins.com. Una curiosità: vista la partecipazione nelle varie edizioni del Festival dei più grandi chef internazionali, le strade del centro storico di Mougins hanno, accanto a loro nome tradizionale, quello di uno chef.



Per maggiori informazioni: www.mouginstourisme.com - www.france.fr