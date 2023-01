L'arte di vivere in Costa Azzurra

Antibes Juan-Les-Pins - Si propone con la sua lunga storia, il fascino della città vecchia, tra arte, artigianato e natura. Imperdibile il museo Picasso, di cui nel 2023 ricorrono i 50 anni dalla morte, il famoso Festival del Jazz e la natura lussureggiante del Vap d'Antibes.



Biot - A Biot, capitale mondiale del vetro, storia, arte e artigianato si mescolano. L'arte del vetro soffiato è una esclusiva della località e da non perdere il Museo Nazionale Fernand. Da segnalare: dal 31 marzo al 2 aprile: Biot celebra i Templari: centinaia di artisti e artigiani espongono e lavorano a Biot in uno scenario medievale totalmente ricostruito nelle strade del centro storico del villaggio.



Cannes - Da (ri)scoprire il fascino di Cannes, capitale degli eventi - Cannes è stata dichiarata «Miglior destinazione mondiale per festival ed eventi» ai World Travel Awards 2022, considerati gli Oscar del Turismo. È la prima città francese ad aver ottenuto questo riconoscimento, grazie al Festival del Cinema ea una sessantina di grandi eventi che la animano nel corso dell'anno. Un litorale straordinario, le isole Lérins dai paesaggi incantati, grandi spazi naturali, ma anche hotel da sogno, shopping raffinato, mondanità, sfavillante vita notturna, Cannes è la destinazione ideale per una vacanza all'insegna del glamour. Simbolo della Costa Azzurra e del cinema, nonostante sia meta prediletta del jet set internazionale resta una città a misura d'uomo, che ha conservato tutta la sua autenticità.



Mandelieu-La Napoule - Mandelieu-La Napoule è una grande destinazione nautica (seconda solo a Marsiglia!), vanta il 1° Golf della Costa Azzurra, l’Old course, e ha una vocazione per l’arte e la storia con il Castello della Napoule, residenza d’artisti. È la capitale della Mimosa, che sboccia già in gennaio, e a cui è dedicata una grande festa dall’ 8 al 15 febbraio. Nel suo territorio si snoda la Strada della Mimosa, da percorrere in auto o con belle passeggiate.



Mentone – Mentone unisce savoir-faire e fascino della Belle Epoque, fra mare e giardini. È una vera e affascinante città-giardino, circondata da una corona di caratteristici villaggi dell’entroterra, quali Ste Agnès, il villaggio litorale più alto d’Europa, i villaggi della valle Roya-Bévéra come Sospel, Breil sur Roya, Saorge. Famoso è limone di Mentone, a cui è dedicata una coloratissima festa dall’11 al 26 febbraio.



Mougins - Mougins è un incantevole villaggio di charme, arroccato a quasi 300 metri e immerso nel verde, amato dagli artisti: un nome per tutti, Picasso, vissuto qui. Accanto all’arte, il villaggio brilla per la sua gastronomia (e gli eccellenti ristoranti, a cui è dedicato «Les Etoile de Mougins», festival internazionale della gastronomia che ha luogo ogni due anni. Dal 2012 è l’unica città francese con il marchio «Ville et Métier d’Art», ovvero Città e Mestieri d’arte proprio per la gastronomia.



Nizza e la sua metropoli - Nizza è la capitale della Costa Azzurra, con la città e i suoi 49 comuni che si declinano dal Mediterraneo alle cime maestose del Parco Nazionale del Mercantour. Paesaggi che hanno ispirato pittori, artisti e architetti, come testimoniano i numerosi musei della Costa Azzurra. Da segnalare che "Nizza, capitale della Riviera d’inverno " è iscritta nella lista del Patrimonio mondiale dell'UNESCO da luglio 2021. Appuntamento imperdibile è il Carnevale, «Re dei Tesori del Mondo», che nel 2023 compie 150 anni (dal 10 al 26 febbraio).



Villeneuve-Loubet - A metà strada tra Monaco e Cannes, aperta verso i villaggi arroccati di St Paul-de-Vence e Grasse, Villeneuve-Loubet si affaccia sul Mediterraneo con 4 km litorale che si estendono su entrambi i lati della sua famosa Marina Baie des Anges. Votata agli sport del mare, con un gran porto turistico, ha conservato l’autenticità del villaggio provenzale e il suo patrimonio storico e naturale. Fra le particolarità, il fatto che è la città natale del grande chef Auguste Escoffier, a cui è dedicato un museo.



Pays De Grasse - La Regione di Grasse, attorno alla sua capitale, la Città dei Profumi, offre un patrimonio culturale e naturale, una biodiversità e un’arte di vivere eccezionali. Con 23 comuni, come Cabris, Roure, Gourdon, il Pays de Grasse è anche natura allo stato puro, villaggi pittoreschi e montagne. Un curiosità sono le due località di sport invernali, Gréolières-Les-Neiges e Audibergue-La Moulière, a un'ora di auto dalla costa.



Valberg - Sci e natura intatta a un’ora dal mare: a poco più di un’ora dalla Riviera e a un’altitudine di 1700 m, si scia anche a Valberg, destinazione privilegiata di natura, montagna e benessere nelle Alpi Marittime, alle porte del Parco Nazionale del Mercantour. Le catene Flocon Vert e Famille Plus garantiscono strutture personalizzate per tutta la famiglia, nel massimo rispetto dell’ambiente e della sostenibilità.



Cap3000 - Nel 2022 CAP3000 a Saint-Laurent-du-Var è stato votato il miglior centro commerciale del mondo ai MIPIM Awards. Ma è molto di più: è un centro di nuova generazione con un servizio versatile che va oltre la tradizionale esperienza del centro commerciale. Con 135.000 m², oltre 300 negozi e 50 ristoranti, di cui 15 con vista mare, Cap3000 offre marchi emblematici come Victoria's Secret, Apple, Boardriders, Lego, Nespresso, Abercrombie & Fitch, Nike, oltre alla più grande farmacia d'Europa.



