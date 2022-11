Normandia: magici paesaggi tra Le Havre ed Etretat

Due modi diversi e complementari di vivere il mare, sulla Manica. Bello anche fuori stagione.



Qui nacque l’impressionismo - Le Havre, città balneare, nautica e portuale, è anche una città di architettura e di grandi architetti. Distrutta in gran parte durante la seconda guerra mondiale, fu ricostruita sotto la direzione di Auguste Perret, ed è stata classificata Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO per la modernità e l'omogeneità della sua architettura. E nel corso del tempo ha continuato la sua avventura architettonica con Oscar Niemeyer e il suo Volcan (Teatro e biblioteca), e i Bagni Docks, firmati da Jean Nouvel.



Innovazione artistica - La vivacità di una città che vive sul mare e sull’estuario della Senna è caratterizzata ogni anno dalla grande manifestazione "Un été au Havre” che unisce la modernità impressionista delle collezioni museali e l'arte contemporanea con opere monumentali e installazioni nel cuore della città, alcune delle quali diventano permanenti – come la coloratissima Catena di Containers, ormai un’icona - ad arricchire un panorama votato all’arte e all’innovazione. Le Havre è entrata anche, e a pieno diritto, nella storia della pittura del ‘900. Qui infatti, sull’estuario della Senna, esattamente 150 anni fa, Claude Monet dipinse il quadro Impressions soleil levant che ha dato inizio all’Impressionismo.



La Costa d’Alabastro - Senza dimenticare naturalmente la ricchezza del mare, perfetto per tutte le attività nautiche. Etretat è la perla della Côte d'Albâtre, la Costa d’Alabastro, famosa per le sue scogliere e la leggendaria Aiguille, dove il ladro-gentiluomo Arsenio Lupin nascondeva i suoi tesori...Anche grazie al successo del Lupin in versione contemporanea di Netflix, Etretat sta conoscendo un nuovo e crescente successo. E proprio sulle tracce di Arsenio Lupin e del suo creatore Maurice Leblanc da vedere il Clos Lupin, la residenza dello scrittore, per una visita animata davvero interessante. Da scoprire anche sorprendenti giardini di "land art", le ville d’epoca, le passeggiate lungo le scogliere. E da gustare i famosi toffee Lecoeur, al caffè e al cioccolato, fatti a mano dal 1850.



La Senna in bicicletta - Etretat è anche una destinazione con un territorio ricco di scoperte della natura e tante esperienze da vivere, senza dimenticare i percorsi ciclabili. La Seine à Vélo, la Senna in bicicletta, offre un'esperienza turistica unica tra Parigi e il mare, 12 tappe fino a Le Havre lungo i meandri della Senna, tra patrimonio culturale, storico e industriale e tante esperienze per (ri)scoprire la Senna in modo diverso. Altro percorso unico Le Havre- Étretat in bicicletta, un'occasione per vivere un tratto della Vélomaritime che collega Roscoff a Dunkerque. Lungo la strada, da scoprire un entroterra tranquillo e dolce e soste in siti mozzafiato come il faro di Antifer o la valle di Saint-Jouin-Bruneval, fino ai luoghi segreti di Arsenio Lupin…



Per maggiori informazioni: www.lehavre-etretat-tourisme.com - it.france.fr