La "Lux" di Rosalìa tra tradizione, misticismo e sperimentazione

Dopo un lavoro di tre anni, ha portato a nuovi livelli la sua forza vocale: "Il modo in cui scrivo mi ha permesso anche di cantare in modo diverso. Credo che non si possano forzare le cose. Ricordo che in Motomami già volevo spingere i limiti della mia voce come ho fatto in questo disco, ma non ci riuscivo ancora. Perché? Ci ho pensato molto in questi anni, e ho capito che era per via della scrittura. Non ero ancora in grado di scrivere in un modo che mi permettesse di pensare così. Serve un’apertura, un abbandono che arrivano solo quando li lasci accadere. Se vivi così, se ti permetti di scrivere da quel luogo, allora puoi anche cantare da lì. Puoi raccontare da lì. Perché è la tua verità. La spiritualità, per me, è sempre stata presente, in un modo o nell’altro. Il mio legame con Dio è sempre stato lì".