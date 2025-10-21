Rosalia annuncia il suo nuovo album "Lux" con un blitz a sorpresa per i fan a Madrid

Come sottolinea El País, non è del tutto chiaro se il programma di lancio del nuovo progetto, la cui immagine di copertina è un ritratto della stessa Rosalia in abito bianco con un velo, si sia sviluppato interamente come previsto. Il primo annuncio di "Lux" è infatti arrivato da uno degli schermi pubblicitari di Times Square a New York. Poco dopo, alle 20:45 ora italiana, la cantautrice ha iniziato una diretta su TikTok, in cui, apparentemente contrariata per tale notizia, sosteneva che "a New York sono usciti in anticipo" e che in realtà dovesse arrivare prima l'annuncio di Madrid.

L'artista spagnola, che negli scorsi anni ha conquistato pubblico e vertici dell'industria discografica con un mix di generi tra cui elettronica, flamenco e reggaeton, si è fatta poi riprendere alla guida di un'auto, accompagnata da membri del suo team, per alcune vie di Madrid. Nel frattempo, centinaia di persone si erano già radunate in piazza Callao, preallertate di novità in arrivo. All'arrivo in zona, bloccata nel traffico, Rosalia è scesa dall'auto e si è messa a correre in quella direzione, circondata dalla folla: una scena di entusiasmo sfrenato durata qualche minuto.