"Motomami", la donna secondo Rosalia: forte e orgogliosamente femminile

Artista, produttrice e cantautrice da milioni di stream, con in bacheca già un Grammy Award e 8 Latin Grammy, Rosalía al terzo album ha deciso di dare una svolta, tanto nell'immagine, più spregiudicata che in passato (basti vedere la copertina del disco, in cui posa completamente nuda), quanto nell'ambizione sonora. "Motomami" esce dagli schemi per costruire un viaggio musicale seducente e sfaccettato.

"In questi ultimi tre anni ho voluto concentrare le mie energie per dare a questo album un senso di rischio ed eccitazione - ha spiegato lei a "Rolling Stone" -. Tutto in questo disco è stato creato da zero. Concettualmente, dal punto di vista dei testi, è l’album più personale che abbia mai fatto. Mi sono sempre considerata una narratrice e “Motomami” è la storia più intima che io abbia mai raccontato".

Se da un punto di vista musicale "Motomami" punta ad abbattere le barriere stilistiche mescolando da Bjork a Moby ai Beastie Boys, dall'elettronica alla musica latina ("Molti generi hanno ispirato questo album e ne vado fiera"), tematicamente l'obiettivo è molto chiaro. "E' una musica molto diretta e cruda, e le persone non sono abituate a celebrare le donne che parlano così - spiega -. Il femminismo è stato molto importante per me, questa rivendicazione delle donne e della femminilità è implicita nelle mie intenzioni. Sarei molto felice se questo disco fornisse un contrappeso agli artisti maschili che in molti generi esaltano la misoginia e il loro essere machi".

