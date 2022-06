Torna il "Milano Flamenco Festival" con spettacoli di livello internazionale

Un programma ricco in cui spiccano tre momenti di danza internazionale al Piccolo Teatro Strehler , spettacoli davvero di grande impatto e sensualità che andranno in scena lunedì 20, mercoledì 22 e venerdì 24 giugno.

Ben Stiller ambasciatore Onu in visita a Leopoli: "Con le vittime della guerra in Ucraina per amplificare la solidarietà"

Il

20 giugno

Manuel Linan

Pie' De Hierro

torna a grande richiesta il Premio National de danzacon l’ultima produzione, "", uno spettacolo centrato sul conflitto con il padre torero, dove dà ampia mostra della sua capacità di seguire la tradizione e portarla a un punto insolito tra genialità e semplicità, ponendosi all’avanguardia del flamenco.

Il

22 giugno Alfonso Losa

Concha Jareño

Flamenco: Espacio creativo"

, con la partecipazione straordinaria di, presenta ". Un fine lavoro coreografico diretto da Estévez & Paños (Premio Nacional de danza 2019) in cui il flamenco è vissuto come spazio creativo in cui far confluire armonicamente tradizione e avanguardia, rivisitazione stilistica, ritmica e musicale.

Il

24 giugno Eva Yerbabuena

D'Madruga

icona del flamenco contemporaneo, già Premio Nacional de danza, presenta "", un’opera tributo al maestro Enrique Morente, artista internazionale scomparso nel 2010, che, attraverso un cammino di profonda ricerca e sperimentazione rivoluzionò il cante e la musicalità flamenca a cavallo fra i due secoli, lo stesso cammino intrapreso in parallelo nella danza da Eva Yerbabuena a dimostrazione che il futuro vive anche nel presente.

Ma se questi appuntamenti costituiscono il piatto forte del festival, non mancheranno attività parallele di grande interesse come workshop e proiezioni. In particolare il 20 giugno si terrà la proiezione di "Flamenco Queer" di Ana Gonzalez e Frederick Bernas a cura dell'Instituto Cervantes alla Scatola Magica Teatro Strehler alle 19:40, mentre il 21 giugno Alfonso Losa terrà una masterclass con ingresso gratuito su prenotazione.