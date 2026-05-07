Webboh Awards 2026, oltre 27 milioni di voti per premiare i creator più amati: tutti i vincitori

Webboh, la community numero uno delle nuove generazioni in Italia, ha celebrato i creator più amati e gli idoli dei giovanissimi nell'evento dei Webboh Awards, arrivati quest'anno alla settima edizione. La premiazione, martedì sera, è stata condotta da Jody Cecchetto, streamer e conduttore televisivo, insieme alla guest star Lorella Cuccarini, che ha ricevuto il Premio alla Carriera di Webboh. Numeri straordinari confermano il successo del media brand di Mondadori Digital, che coinvolge la Gen Z attraverso eventi live e online, come dimostrano i 27 milioni di voti online, il doppio della scorsa edizione, che in tre settimane hanno decretato i 21 vincitori.
I premi
I premiati sono stati scelti tra oltre 200 candidati in gara, selezionati da Webboh in base ai contenuti pubblicati, alla varietà di proposte social e alla crescita dei follower negli ultimi dodici mesi. Ventuno le categorie di premiazione tra cui tre nuove tipologie: Kids, dedicata a chi intrattiene il pubblico più giovane, Sport, che celebra chi porta sui social contenuti legati allo sport e al fitness, e Lifestyle, che premia chi racconta meglio la propria vita. Alla festa al Fabrique di Milano hanno partecipato 500 creator.
Il tema del prom americano
Quest'anno i Webboh Awards si sono trasformati in un prom, il ballo di fine anno delle scuole americane, sognato e ambito dai liceali con palloncini, l'annuario di fine anno, gli armadietti, le discoball, il punch da bere rigorosamente freddo, l’elezione del re e della reginetta della serata e una band, i Mist, che ha fatto ballare al pubblico i successi della disco-dance. Ad animare la festa, le cheerleader di Sport&Passion, scuola di Cheerleading e Cheerdance di Rho. In apertura di serata il dj set con Polly and Pamy, le prime dj afro che hanno portato l'Afrobeats afro electronic Amapiano in Italia.
Ospite musicale, Luk3, rivelazione di Amici nel team di Cuccarini, che ha portato sul palco alcuni brani con la crew di ballo. A premiare la categoria "Best Couple Of The Year", la coppia social più iconica di sempre, i Me Contro Te, che hanno annunciato la collaborazione con Webboh per il The Wedding Show, la celebrazione del loro matrimonio. Molto apprezzato il discorso di Jenni Serpi, vincitrice del premio “Voice of The Future”, sull’accettazione di sé e sull’importanza di utilizzare i social per raccontarsi e mettersi in gioco.
Cecchetto: "Tornare 'a casa' mi entusiasma molto"
"Sono molto legato a Webboh sin dall'inizio", ha raccontato Jody Cecchetto a Tgcom24, sottolineando che si tratta di "una realtà che apprezzo tanto. E' il magazine delle nuove generazioni e con il tempo è diventato una community". Così, di fronte alla proposta di presentare l'evento non ha avuto dubbi: "Avendo condotto la prima edizione, tornare 'a casa' è una cosa che mi entusiasma molto. In un panorama come il Fabrique di Milano, con così tanta gente, mi esalta". Cecchetto ha spiegato a Tgcom24 anche le sue preferenze per quanto riguarda i creator: "Apprezzo quando le persone fanno quello che fanno sui social in modo genuino, quando c'è una comunicazione spontanea e quanto più possibile reale. Quindi, tutte quelle persone che riescono a essere quanto più possibile loro stesse e a farsi scivolare addosso le critiche superficiali sono quelle che apprezzo di più". E poi, ha rivelato i contenuti che guarda più spesso: "Io sono molto fan delle persone verticali in delle nicchie che non conosco. A mesi alterni, trovo dei content creator che parlano di qualcosa di totalmente lontano dal mio mondo, mi incuriosisco, e quelli che sono bravi a raccontare la propria passione in modo efficace e appassionato sono quelli che poi mi portano a scoprire cose totalmente nuove".
I vincitori
Per quanto riguarda la categoria Best Food Creator, per il terzo anno consecutivo hanno vinto i 2foodfitlovers: Raffaele e Caterina uniscono la passione per la cucina a quella per il fitness. Sono seguiti da 1 milione di follower su Instagram, ma i loro progetti non si limitano alle piattaforme social: stanno per aprire una gelateria proteica con Steven Basalari a Milano.
A vincere il premio come Best Sport Creator, invece, Luca Campolunghi, appassionato di calcio e sport: "Mi sento felicissimo perché la categoria Best Sport Creator è la categoria più bella secondo me, perché vivo per lo sport, la cosa più bella del mondo", ha detto a Tgcom24. "Quindi trasmettere dei messaggi attraverso lo sport è una cosa meravigliosa e ci tengo a ringraziare tutta la mia community". Un'occasione per ricordare con un sorriso l'inizio della carriera di creator: "Ho iniziato un po' per gioco, mi divertivo, le persone hanno iniziato a seguirmi e di conseguenza, involontariamente, ho trasformato la mia passione in un lavoro ed è la cosa più bella del mondo. Le mie più grandi soddisfazioni finora sono aver vissuto dei sogni grazie a quello che faccio: ho avuto la possibilità di vivere sogni ed esperienze sportive che mai mi sarei immaginato di vivere".
Il premio Voice for the future è andato invece - per il secondo anno consecutivo - a Jenni Serpi, creator 19enne, esplosa in questi anni sui social per i suoi balletti in lip sync, dove comunica con la lingua dei segni, e invita ospiti a mettersi in gioco tra sfide, giochi ed esperimenti per avvicinarsi alla Lis, in modo autentico e coinvolgente. "Già da piccola guardavo mio papà e vedevo che pubblicava dei video su YouTube e mi raccontava così tante cose, e io ho appreso tutto come una spugna", ha raccontato Jennifer a Tgcom24, spiegando la scelta di portare la lingua dei segni sui social. "Non mi sono mai vergognata della mia sordità, neanche da bambina, e una cosa bella è stata quando ho iniziato a riprendermi, già da piccola. Poi sono cresciuta e ho iniziato a vedere che c'erano i social. All'inizio non ci ho pensato in maniera seria, poi ho pensato 'perché no?': a me piace ballare, mi piacciono le canzoni, mi piace tradurle in Lis. Quindi ho pensato: 'proviamo, buttiamoci', perché è una cosa che mi piace molto". E così è arrivato il successo, inaspettato: "Non mi aspettavo tutto questo successo ed esserci riuscita è stato veramente complesso. Fare tutto questo è qualcosa che non pensavo fosse possibile, ma l'importante è che non mi sono mai sentita in difficoltà dal punto di vista linguistico. Quindi, sono solo contenta per avercela fatta, ma non sono soddisfatta: voglio arrivare molto più in alto. E poi questo è importante per la comunità sorda".
A vincere la categoria Revelation of the year, Foxa: Viola Zuccotti ha conquistato oltre un milione e mezzo di follower su TikTok tra trend, coreografie e il racconto di una vita sempre in movimento. Per molti mesi all’anno vive in Brasile, portando nelle piattaforme delle vibes sudamericane. Il premio New Wave è invece andato a Loretyx, 500mila followers su TikTok. In poco tempo ha costruito una community affezionata con i suoi contenuti leggeri ma riconoscibili, come il tormentone "Stavo studiando storia quando…", dove racconta storie di vita vissuta in chiave ironica. Mentre Eleonora Arcidiacono ha vinto il premio Out of drama: la creator 22enne ha realizzato il suo percorso social tra haul degli acquisti, video dedicati al cibo e storytelling delle storie confidate dai fan. A essere premiato come Best Lifestyle Creator, Matteo Robert, 21enne tra i più seguiti della sua generazione: racconta la sua quotidianità con uno stile diretto, tra viaggi, amicizie e momenti di vita vera. Mentre il riconoscimento di Best Grow-up è andato a Samara Tramontana, nata come content creator sui social e diventata poi anche speaker radiofonica e presentatrice. Come Best Beauty Creator è stata premiata Arienne Make-Up, vincitrice della categoria beauty per il quarto anno consecutivo. Arianna Stella, 29enne di Torino, è anche una make-up artist: ha oltre tre milioni di follower su TikTok e oltre un milione e mezzo su Youtube.
Per quanto riguarda la categoria Best Fashion Creator, a vincere per il quarto anno consecutivo è stata Elisa Maino, tra le creator più iconiche nel mondo fashion e punto di riferimento per stile e tendenze. Il premio Best Kids Creator è andato invece allo Snack Club, un gruppo di cinque giovanissimi, tra i 12 e i 14 anni: Lollo, SofyPapy, Amadou, Umberto e Camy, che nel loro progetto uniscono intrattenimento e creatività. Hanno ottenuto il riconoscimento Drama Legend, I Maturi, un'istituzione del drama social, tra commenti taglienti e analisi delle dinamiche del web. A vincere il premio Best Creator Comedy Male, Alessandro Romano, con i suoi 600 mila follower su Youtube e più di due milioni su TikTok, ottenuti con le imitazioni e i Pov. Mentre il riconoscimento Best Creator Comedy Female è andato a Cristina Perillo, per il secondo anno consecutivo, diventata virale con il suo "Tg104", una parodia ironica dei telegiornali: "Credo che i giovani abbiano diritto di doversi informare sia sulle notizie che sono realmente importanti, ma anche su quelle che riescono a strappare un sorriso. La mia idea di portare una parodia di alcune notizie più leggere sta proprio nel mio intento di farli sorridere", ha detto a Tgcom24, dopo aver ritirato il premio. "Mi piace fare la voce da giornalista - ha rivelato - informarmi e parlare. Quindi credo che oltre alla comica, la giornalista sia uno dei lavori a cui ambisco di più".
Come Best Youtuber, è stato scelto il Breakfast Club, composto da Viola Silvi, Fabio Ferrucci e Cristiano Borsi, tutti tra i 17 e i 19 anni. Un format riconoscibile, che i creator definiscono una "serie tv 2.0". Viola ha anche vinto i premi Best TikTok Creator e Best Teen Idol Female, mentre Cristiano il Best Teen Idol Male. Il riconoscimento Couple of the year è andato a Fabio Ferrucci e Martina Cavaiuolo, lui è un componente del Breakfast Club, mentre lei è entrata nel mondo dei social grazie a Fabio. Riconosciuto Best Streamer, Lollo Lacustre: Lorenzo Giacomin è uno degli streamer più seguiti del panorama italiano, che ha costruito la sua community con live coinvolgenti e uno stile diretto.
Ha vinto il premio Best Format, Tavolo Parcheggio, podcast di Gianmarco Zagato e Nicole Pallado, per il secondo anno consecutivo. Un format diventato virale grazie alla sua semplicità e irriverenza. "Siamo felicissimi, contentissimi veramente, per noi è un grandissimo onore", hanno detto Gianmarco e Nicole a Tgcom24. "Siamo veramente molto grati, ci teniamo tantissimo a questo premio, soprattutto perché è la dimostrazione anche da parte di altri content creator che ci ammirano e quindi è reciproco, lo apprezziamo tantissimo", hanno aggiunto. "Il podcast - hanno spiegato - è nato per caso, a una cena: Gianmarco ha detto di fare un podcast e il giorno dopo c'era. In realtà, ci ha spinto la follia di voler fare qualcosa di nuovo: noi siamo come Barbie e Ken che ogni giorno possono fare qualcosa di nuovo. E quindi, eccoci qua! Il successo? Sì, ce lo aspettavamo".