Webboh Awards 2026, oltre 27 milioni di voti per premiare i creator più amati: tutti i vincitori

Il premio Voice for the future è andato invece - per il secondo anno consecutivo - a Jenni Serpi, creator 19enne, esplosa in questi anni sui social per i suoi balletti in lip sync, dove comunica con la lingua dei segni, e invita ospiti a mettersi in gioco tra sfide, giochi ed esperimenti per avvicinarsi alla Lis, in modo autentico e coinvolgente. "Già da piccola guardavo mio papà e vedevo che pubblicava dei video su YouTube e mi raccontava così tante cose, e io ho appreso tutto come una spugna", ha raccontato Jennifer a Tgcom24, spiegando la scelta di portare la lingua dei segni sui social. "Non mi sono mai vergognata della mia sordità, neanche da bambina, e una cosa bella è stata quando ho iniziato a riprendermi, già da piccola. Poi sono cresciuta e ho iniziato a vedere che c'erano i social. All'inizio non ci ho pensato in maniera seria, poi ho pensato 'perché no?': a me piace ballare, mi piacciono le canzoni, mi piace tradurle in Lis. Quindi ho pensato: 'proviamo, buttiamoci', perché è una cosa che mi piace molto". E così è arrivato il successo, inaspettato: "Non mi aspettavo tutto questo successo ed esserci riuscita è stato veramente complesso. Fare tutto questo è qualcosa che non pensavo fosse possibile, ma l'importante è che non mi sono mai sentita in difficoltà dal punto di vista linguistico. Quindi, sono solo contenta per avercela fatta, ma non sono soddisfatta: voglio arrivare molto più in alto. E poi questo è importante per la comunità sorda".