Twitter compie 20 anni, ecco i post che hanno fatto la storia del social

"Sto configurando il mio account Twitter". È il 21 marzo 2006, intorno alle 12.50 ora californiana, quando Jack Dorsey lancia sul web il primo post su un social media completamente nuovo. Non solo per età anagrafica, essendo un social neonato, ma anche perché Twitter è destinato a cambiare completamente il panorama delle interazioni via web. Oggi, a 20 anni di distanza da quel momento, di quel Twitter è rimasto ben poco: Dorsey ha lasciato spazio al miliardario Elon Musk, il nome è cambiato e l'uccellino blu è scomparso. Twitter però - anzi ormai X - rimane una delle piattaforme più visitate al mondo con oltre 600 milioni di utenti che si collegano ogni mese.