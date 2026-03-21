Twitter compie 20 anni, ecco i post che hanno fatto la storia del social
Creato da Jack Dorsey, Twitter è esploso come unico social di microblogging. Ora, in mano a Elon Musk, si è trasformato in X ma non ha perso il suo ruolo
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"Sto configurando il mio account Twitter". È il 21 marzo 2006, intorno alle 12.50 ora californiana, quando Jack Dorsey lancia sul web il primo post su un social media completamente nuovo. Non solo per età anagrafica, essendo un social neonato, ma anche perché Twitter è destinato a cambiare completamente il panorama delle interazioni via web. Oggi, a 20 anni di distanza da quel momento, di quel Twitter è rimasto ben poco: Dorsey ha lasciato spazio al miliardario Elon Musk, il nome è cambiato e l'uccellino blu è scomparso. Twitter però - anzi ormai X - rimane una delle piattaforme più visitate al mondo con oltre 600 milioni di utenti che si collegano ogni mese.
Il primo hashtag
Lo sbarco ufficiale sul web di Twitter non avviene il 21 marzo ma il 15 luglio, quando il social dell'uccellino fa il suo esordio come prima e unica piattaforma di microblogging ispirata agli sms. Il limite era di 140 caratteri. Un anno dopo, l'utente Chris Messina involontariamente concepisce un elemento ancora oggi fondamentale per la categorizzazione e catalogazione interna a X e a tutti gli altri social, gli hashtag: "Cosa ne pensi dell'uso del simbolo # (cancelletto) per i gruppi?".
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"C'è ghiaccio su Marte"
Il 20 giugno 2008, l'account "MarsPhoenix" dà una notizia straordinaria: "pronti a festeggiare? Beh, tenetevi pronti: c'è GHIACCIO!!!! Sì, GHIACCIO su Marte".
L'ammarraggio sull'Hudson
Da social di microbloggin, Twitter prende subito piede come principale mezzo per il citizen journalism e le breaking news, che sempre più spesso arrivano prima con un post e poi sui siti web. È il caso del celebre ammaraggio dell'aereo sul fiume Hudson nel 2008, annunciato da una utente: "C'è un aereo nell'Hudson. Sono sul traghetto per andare a recuperare le persone. È pazzesco".
Il primo annuncio reale
Nel 2010 la Royal Family inglese annuncia via Twitter il fidanzamento ufficiale tra il principe William e "Miss Catherine Middleton". Si tratta del primo annuncio via social di un matrimonio reale britannico.
Il primo tweet dallo spazio
"Ciao Twitter! Siamo in diretta dalla Stazione Spaziale Internazionale: ecco il primo tweet in diretta dallo spazio!". A scriverlo è l'astronauta T.J. Creamer nel 2010.
Il blitz per uccidere Bin Laden
Un raid nella notte per uccidere il leader di Al-Qaeda dieci anni dopo l'attentato alle Torri Gemelle, con le forze speciali ed elicotteri Black Hawk capaci di sfuggire ai radar e volare silenziosi. O quasi. Durante il blitz, infatti, un consulente informatico pachistano twitta: "Un elicottero in volo stazionario sopra Abbottabad all'una di notte (è un evento raro)". È il velivolo su cui i soldati Usa caricheranno il corpo senza vita di Osama Bin Laden.
La conferma di Barack Obama
Nel 2012, gli americani scelgono ancora Barack Obama come presidente. Il politico festeggia il successo con una foto, insieme alla moglie Michelle, e poche parole: "Ancora quattro anni".
Il nuovo Papa
Di elezione in elezione, nel 2013 è il momento di un nuovo Vescovo di Roma. Nel segreto del conclave, i cardinali cattolici scelgono Jorge Bergoglio, che diventerà papa con il nome di Francesco I. "HABEMUS PAPAM FRANCISCUM", è il primo post dell'account ufficiale "Pontifex" del papa.
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L'uccisione di Michael Brown
"Ho appena visto qualcuno morire, o mio Dio". Il 9 agosto 2014, un utente scrive sul social dopo aver assistito all'uccisione del 18enne Michael Brown a Ferguson, nel Missouri, da parte di agenti della polizia. È uno dei primi momenti in cui il movimento Black lives matter si affaccia alla vetrina dei social media, per poi invaderla con decisione nei mesi successivi all'uccisione di George Floyd nel 2020.
Per una pepita di pollo
Nel 2017, Carter Wilkerson chiede alla catena di fast food Wendy's quanti retweet deve ottenere per un anno di nuggets gratis. La richiesta è di 18 milioni, una cifra stratosferica. Ne riceve alla fine solo 2,9 milioni, una cifra comunque record.
L'inizio di #MeToo
Il 15 ottobre 2017, l'attrice Alyssa Milano invita le vittime di molestie a rispondere "me too", scatenando un movimento globale.
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Il giveaway miliardario
Il 5 gennaio 2019, Yusaku Maezawa annuncia di voler regalare 100 milioni di yen, circa 800mila euro, a 100 persone a caso che avessero condiviso il post. Diventa il post più retwittato di sempre, venendo condiviso da 4 milioni.
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L'addio a Black Panther
Il 28 agosto 2020, l'account di Chadwick Boseman annuncia la sua morte per cancro: il post raccoglie 7 milioni di like su Twitter, segnando un nuovo record.
Il primo giorno da presidente
Il 20 gennaio 2021, Joe Biden twitta "It's a new day in America" dopo il giuramento da presidente degli Stati Uniti.
L'ingrediente segreto
Il 27 aprile 2022, Elon Musk scherza: "La prossima volta comprerò la Coca-Cola per rimetterci dentro la cocaina". È il post più visto di sempre e uno con più like in assoluto.
L'acquisizione di Twitter
Il 28 ottobre 2022, Elon Musk annuncia la chiusura dell'acquisto del social per 44 miliardi di dollari: "The bird is freed", l'uccello è libero.
La regina è morta
L'8 settembre 2022, l'account della Royal Family annuncia la morte pacifica della Regina Elisabetta II a Balmoral, in Scozia. È la fine di un'epoca in diretta social.
La risposta di Greta Thunberg
A fine 2022, Greta Thunberg ingaggia una battaglia di insulti via social con l'influencer iper-conservatore Andrew Tate. A passare alla storia è la risposta della giovane: "Sì, per favore, illuminami. Scrivimi all'indirizzo smalldickenergy@getalife.com". Un indirizzo mail evidentemente inventato per attaccare Tate, accusato di "non avere una vita" e di atteggiarsi da grosso per compensare... altre mancanze.
Il rebranding in X
Nel 2023, Elon Musk annuncia la fine del brand Twitter: "E presto diremo addio al marchio Twitter e, a poco a poco, a tutti gli uccellini". Al posto del'animale blu, arriva una X prepotente bianca su sfondo nero come la pece.