Webboh Awards 2025, premiati a Milano i migliori creator dell'anno

I premi - I vincitori sono stati scelti online tra gli oltre 170 candidati in gara, selezionati da Webboh in base ai contenuti pubblicati, alla varietà di proposte social e alla crescita dei follower negli ultimi dodici mesi. Le 18 categorie di premiazione sono: Best TikTok Creator, Best YouTuber, Best Streamer, Revelation of The Year, Best Comedy Creator Male, Best Comedy Creator Female, Couple of the Year, Best Fashion Creator, Best Beauty Creator, Drama Legend, Out of Drama, Voice of the future, Best Teen Idol Male, Best Teen Idol Female, New Wave, Best Food Creator, Best Format, Beyond Screen. Si sono, inoltre, aggiunti più due premi speciali: Best Artist e Best Actor.