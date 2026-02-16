Morto Damiano Alberti, il creator 23enne raccontava online la lotta al tumore

Ai suoi video di storie quotidiane, fatte di studio, sport e cura di sé come per molti giovani della sua età, presto si sono aggiunti contenuti sulla sua malattia, che Damiano ha scelto di non nascondere. Su YouTube, insieme alle clip con influencer e alla seguitissima rubrica "Damiano tra la gente", il creator aveva iniziato a pubblicare contenuti come l'intervista a un paratleta o su quanto e come la condizione medica abbia inciso sulla sua relazione. Non un creator con una vita perfetta, quindi, ma un semplice ragazzo con una vita normale, che ha scelto di raccontare alla sua community anche la parte più difficile e forse più vera di sé.





A poche ore dalla sua scomparsa, i suoi video sono stati inondati di commenti di affetto da parte dei suoi fan: "Che colpo al cuore", "Sei un raggio di sole e lo resterai sempre", "Avrei sempre voluto aprire un video dove dicevi: sono guarito". Molti di questi, a corredo del video in cui aveva scelto di raccontare "500 giorni per tornare alla vita": amputazione, riabilitazione, il (breve) ritorno alla normalità. Che, però, non è mai veramente arrivato.