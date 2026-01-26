Il tiktoker più seguito al mondo

Khaby Lame vende il suo "gemello" virtuale a quasi un miliardo di dollari

Le indiscrezioni sulla maxi operazione finanziaria con al centro l'intelligenza artificiale

26 Gen 2026 - 13:13
© IPA

Khaby Lame, il TikToker più seguito al mondo con 160 milioni di followers, avrebbe venuto la sua società per quasi un miliardo. E sarebbe pronto un "gemello" virtuale fatto con l'intelligenza artificiale per i business di quello che diventerà un brand. Una novità assoluta per il mondo dei creator. 

L'accordo senza precedenti

 Si tratterebbe di una maxi transazione legata alla società che gestisce i diritti commerciali dei creator, valutata circa 975 milioni di dollari. L'accordo sarebbe stato firmato il 9 gennaio. Al centro ci sarebbe la Step Distinctive Limited, la holding che controlla le attività economiche connesse all'influencer. La società sarebbe stata acquisita da Rich Sparkle Holdings Limited, big del settore digital. 

Un gemello virtuale

 Al centro dell'accordo ci sarebbe anche la creazione di tecnologie basate sull'intelligenza artificiale che consentirebbero di "clonare" il creator classe 2000 per permettere la creazione di un gemello virtuale capace di imitare mimica, espressione e voce. 

